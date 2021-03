“Pónganle candado a la Fundación las Rosas que se escapó una vieja”, es lo más suave que se ha podido leer en el Fan Page de la candidata a Concejal por la comuna de Rancagua, del Partido Ecologista Verde, Graciela Isla Pérez, según se puede apreciar en su link https://www.facebook.com/GracielaIslaConcejalRancagua/

El anterior corresponde a un ejemplo de la seguidilla de descalificaciones e insultos que ha recibido la chef internacional y gestora cultural en los posteos que se pueden leer al pie de sus publicaciones en donde, paradojalmente, habla respetuosamente sobre temas relacionados con Cultura y Educación, todo porque se trata de una candidata representante de la tercera edad, pues actualmente tiene 76 años.

Tal situación motivó a que el también candidato a Concejal por Rancagua, en representación del Partido Republicano, Álvaro Francisco Ramírez Orrego, saliera a solidarizar públicamente con su contendora: “Le deseo el mayor de los éxitos Graciela. También voy de candidato y pese a que estamos compitiendo, no puedo hacer vista gorda a los comentarios ofensivos que veo en esta página hacia su persona. Todos los que se llenan la boca con los derechos de la mujer no escatiman en ocupar toda clase de epítetos ofensivos en su contra. Desconfianza o malestar pueden sentir, es legítimo. Pero si van a criticar, que sea hacia las ideas y acciones. No a la persona”, expresó Ramírez.

La respuesta de gratitud por parte de Graciela Isla Pérez no se dejó esperar: “Le agradezco la actitud de su defensa frente a los epítetos hacia mi persona, créame sinceramente que me siento preparada para soportar estas acciones y hasta me causan risa, por ejemplo, porque me dicen que me vaya a la Fundación Las Rosas. Como familia nos resulta chistoso. Sin embargo, quien ofende a un adulto mayor muestra el fondo de su alma mezquina y envidiosa, y me causan pena, porque estimo que tienen algo personal no resuelto en sus vidas. En política es así, y estoy dispuesta a soportar estos vejámenes, a cambio me siento muy feliz cuando voy por la calle y me abraza un alumno que me agradece el haberlo formado profesionalmente. Es un orgullo para mí representar al Adulto Mayor, que cada día son más abandonados e ignoran que también soñamos como un joven. Le deseo éxito en su candidatura y feliz y larga vida. Graciela Isla, Experiencia hecha Acción”, concluyó.