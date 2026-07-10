La Municipalidad de Rancagua, a través de su equipo de Seguridad Pública y en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Gestión de Ingresos, realizó una nueva fiscalización nocturna a locales de expendio de alcoholes en el marco de la Ronda Nacional Preventiva.

El operativo dejó cuatro restaurantes notificados por funcionar con giros distintos a los autorizados, cuatro incautaciones de bebidas alcohólicas por venta y consumo sin patente municipal, además de tres notificaciones tributarias y dos notificaciones municipales por funcionamiento sin patente, junto con controles preventivos de identidad y tránsito.