El nuevo punto de autoatención de Starken está ubicado en Pasaje Francisco Bilbao 394, sector El Membrillar, Rancagua.

Rancagua, 16 septiembre 2025.– Starken inauguró su primera sucursal de autoatención continua en la Región de O’Higgins, ubicada en Pasaje Francisco Bilbao 394, sector El Membrillar, Rancagua. Con esta apertura, la compañía fortalece su compromiso de entregar soluciones logísticas sin restricciones horarias y de acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor en regiones.

La nueva sucursal 24/7 permite a los usuarios realizar envíos en cualquier momento del día o de la semana mediante tótems de autoatención y módulos receptores de paquetería, ofreciendo una experiencia 100% autónoma, rápida y segura.

Actualmente en Chile, cerca de dos millones de personas forman parte del segmento emprendedor, según cifras del Ministerio de Economía. Un grupo que también ha crecido en la región de O’Higgins, donde existen alrededor de 13 mil emprendedores, según cifras de Sercotec. En este contexto, disponer de infraestructura logística flexible y accesible se ha convertido en una herramienta clave para pymes y emprendedores que requieren soluciones adaptadas a sus propios ritmos de trabajo.

“Hoy el 71% de los usuarios que utilizan nuestras sucursales 24/7 lo hacen después de las 18:00 horas, y en puntos como La Florida ese número asciende al 86%. Esto confirma que este modelo responde a una necesidad real del mercado, especialmente entre emprendedores y pymes”, señaló Mauricio Bernal, gerente de Red Comercial de Starken.

Con la apertura de Rancagua, Starken suma ya diez sucursales 24/7 en el país, que incluyen Maipú, Huechuraba, La Florida, Las Condes y Viña del Mar, entre otras. Además, la compañía anunció que durante este segundo semestre del año inaugurará nuevos puntos de autoatención continua en Chillán y Temuco, consolidando así una propuesta de valor única en la industria y masificando el acceso a servicios logísticos de primer nivel en todo Chile.