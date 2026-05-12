Un nuevo operativo de fiscalización desarrollado el pasado viernes por la Municipalidad de Rancagua, Carabineros y la Seremi de Salud permitió concretar el ingreso y posterior clausura de una vivienda particular en José Miguel Carrera que mantenía diversas denuncias y presentaba graves riesgos sanitarios para la comunidad.

El procedimiento se realizó a través de una orden de ingreso emitida por la autoridad sanitaria y contó con la presencia en terreno de la Seremi de Salud, la doctora Daniela Zavando, junto a todo su equipo técnico, quienes finalmente determinaron la clausura del inmueble tras constatar las condiciones existentes en el lugar.

Desde las instituciones señalaron que este tipo de viviendas eran utilizadas como hostales o arriendo de piezas para el ejercicio del comercio sexual, situación que además genera delitos, incivilidades y una serie de problemáticas que afectan directamente la tranquilidad y calidad de vida de las vecinas y vecinos del sector.

Durante el operativo además se logró la detención de una persona que se mantenía prófuga de la justicia.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y señaló que “cuando las instituciones trabajan unidas, con decisión y presencia en terreno, logramos avanzar en más seguridad, orden y tranquilidad para nuestros vecinos. Vamos a seguir enfrentando con firmeza aquellos focos que afectan la calidad de vida de las familias de Rancagua”.

Desde el municipio recalcaron que estos operativos conjuntos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos sectores de la comuna, reforzando la seguridad, la fiscalización y la recuperación de espacios para la comunidad.