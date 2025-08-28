En el marco del egreso y cierre de la Escuela de Teatro Comunitario Teatro Impronta, se exhibirá un trabajo protagonizado por vecinas y vecinos de Rancagua, quienes tras cursar un completo recorrido formativo en teatro y artes escénicas, conforman un elenco ciudadano que da vida a la obra titulada “Feria Esperanza”. El montaje teatral será exhibido de manera gratuita este sábado 30 de agosto a las 17:30 horas en dependencias del Gimnasio de la Población Esperanza ubicado en Avenida Las Torres n°620, esquina Bueras, Rancagua. La jornada es posible gracias al financiamiento de la convocatoria 2024 de apoyo al programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Teatro ciudadano

Feria Esperanza es una creación 100% ciudadana, rancagüina y con sello local que este fin de semana convertirá a la Población Esperanza en un teatro que invita a honrar a las y los feriantes a través de una aventura repleta de personajes, anécdotas y guiños a la cultura regional y popular. La obra es el resultado de los talleres de teatro comunitario impartidos por la Compañía de Artes Escénicas Teatro Impronta desde el mes de enero de 2025, representando un significativo hito pues el montaje teatral corresponde al egreso y cierre de todas las personas que formaron parte del programa formativo durante el año.

Francisca Jara, directora de la compañía y parte de la organización del evento se refirió al proceso colectivo detrás de Feria Esperanza, señalando que cada integrante del taller fue creando poco a poco y según sus propios intereses las características de los personajes que interpretarían. Un ejercicio que buscó promover la autonomía de las personas en la creación artística a la vez de gestar un espacio comunitario guiado en torno al teatro, señalando que “se logró finalizar un proceso de profunda interacción comunitaria, donde existe una absoluta variedad de rangos etarios y realidades socioculturales de ciudadanos rancagüinos compartiendo con un fin en común: el amor al teatro”.

Creación colectiva

Respecto del tema principal de la obra, la vida cotidiana en la feria, también formó parte de la colectivización del guión y temática de la producción teatral pues surge a medida de las conversaciones, diálogos e interacción entre quienes hoy conforman el elenco ciudadano: Bernet Pareja, Constanza Loiza, Diego Olguín, Osiliani Hauyon, Camila Sepúlveda, Esencia, Andrés Rubio, Andrea Radalj, Bruno Radalj, Mackarena Urra, José Hugo Fritz, Claudia Cid, Sebastián Valenzuela, Samanta Valenzuela.

Cabe señalar que tanto los talleres como la obra son posibles gracias al financiamiento de la convocatoria 2024 de apoyo al programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Bernet Pareja, parte del elenco ciudadano de Feria Esperanza destacó el hecho de presentar en escena una creación grupal que rompe con las lógicas tradicionales del teatro y representa el potencial de lo comunitario en las artes, comentando “Todos estamos aportando desde la experiencia e imaginación de cada uno para poder crear los personajes, en el teatro tradicional se usa un guión ya creado, en cambio acá lo vamos construyendo entre todas las personas”.

Pareja también destacó el carácter interactivo de la obra, relatando que cuenta con el componente de la improvisación en escena dando lugar a que puedan ocurrir múltiples acontecimientos a la vez que el público podrá interactuar y formar parte directa de obra, ninguna presentación es igual a otra siendo así “Feria Esperanza” una obra única e irrepetible.

La Dirección Creativa el Diseño Escénico y Gestión Cultural de la obra está a cargo de la compañía Teatro Impronta; Constanza Droguett, Carlos Muñoz y Francisca Jara. La entrada es gratuita. Sábado 30 de agosto , 17:30 horas, Gimnasio de la Población Esperanza ubicado en Avenida Las Torres n°620, esquina Bueras, Rancagua.

Más información en la cuenta de instagram @teatro.impronta