Gracias al acceso extraordinario a pabellón, correspondiente a la estrategia RELE 2025, Ia unidad pudo resolver decenas de casos complejos y disminuir tiempos de espera en pacientes pediátricos y con necesidades especiales.

El acceso oportuno a atención odontológica especializada para niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los grandes desafíos de la salud pública regional. En ese escenario, la Unidad de Odontopediatría del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino viene avanzando significativamente en la resolución quirúrgica, reducción de lista de espera y ampliación de cobertura para pacientes con necesidades especiales de atención en salud.

El cirujano dentista y especialista en odontopediatría, Javier Garrido, explicó que uno de los principales hitos del período 2025 fue la incorporación, por primera vez desde 2019, de la especialidad de odontopediatría a los Programas de Recursos Extraordinarios para Lista de Espera (RELE), estrategia que permitió aumentar considerablemente el acceso a pabellón quirúrgico.

Gracias a dicha medida, el equipo logró intervenir alrededor de 55 pacientes entre octubre y diciembre del año pasado, una cifra muy superior al promedio habitual de resolución mensual.

“En un escenario regular, en el mejor de los casos, tenemos acceso para operar cuatro pacientes al mes. Poder resolver 55 pacientes en tres meses fue tremendamente significativo y nos permitió disminuir de manera importante la lista de espera”, destacó Garrido.

Actualmente, la unidad mantiene cerca de 300 pacientes en lista de espera quirúrgica, con tiempos promedio de espera que fluctúan entre un año y un año y medio. Frente a ello, el equipo ha impulsado nuevas estrategias para ampliar el acceso a pabellón, incluyendo jornadas vespertinas y extensión horaria para aprovechar espacios quirúrgicos disponibles.

“Estamos buscando todas las herramientas que nos permitan resolver más oportunamente a nuestros usuarios. El desafío hoy es avanzar hacia un mayor acceso a pabellón central”, afirmó el especialista.

Asimismo, el aumento sostenido de derivaciones de pacientes con trastornos del espectro autista, fobias severas o dificultades importantes para tolerar la atención odontológica convencional también ha marcado el trabajo del área durante los últimos años.

Según explica Garrido, esta realidad hace prever que la demanda seguirá creciendo. “La sensación que tenemos es que este requerimiento no va a disminuir, sino que irá aumentando con el tiempo. Somos el único hospital de la microárea de Cachapoal que puede resolver estos casos, por lo tanto, necesitamos seguir fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta”.

Pese a las dificultades, desde la unidad destacan que no todos los pacientes requieren cirugías de este tipo. Una parte importante puede ser tratada mediante técnicas no farmacológicas de manejo conductual, enfocadas en generar confianza y adaptación progresiva de los niños y niñas al entorno clínico.

Con una demanda creciente y una red que depende fuertemente de esta prestación especializada, el desafío para 2026 estará centrado en consolidar nuevas oportunidades de acceso a pabellón y mantener estrategias extraordinarias que permitan seguir reduciendo la lista de espera y mejorando la calidad de vida de cientos de familias de la región.