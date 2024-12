El Directorio de O’Higgins informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública, la contratación del arquero, Gabriel Omar Carabalí Quiñónez, como refuerzo para nuestro plantel profesional de cara a los desafíos que tendremos en la venidera temporada 2025.

El guardameta ecuatoriano nacionalizado chileno tiene 27 años de edad, 1,87 metros de estatura, es oriundo de Guayaquil (Ecuador) y llega a O’Higgins de Rancagua luego de integrar las filas de Audax Italiano durante el segundo semestre del 2024.

El arquero fue parte del fútbol formativo del club Independiente del Valle en el año 2012 y luego se integró a las series juveniles de Colo Colo en el 2013. En el fútbol profesional, el portero formó parte de San Luis de Quillota en el año 2020, Colo Colo durante dos temporadas (2021 y 2022), Unión La Calera en el 2023, y finalmente, durante el segundo semestre de este año integró la plantilla de Audax Italiano.

A nivel de selección, Carabalí fue nominado a la Selección de Ecuador Sub 20, la cual participó en el Sudamericano Sub 20 del 2017 realizado en Ecuador y en la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 realizado el mismo año en Corea del Sur.

Junto a la Selección de Chile, jugó en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 20 de 2023 y fue nominado por Reinaldo Rueda para las primeras cuatro fechas de las clasificatorias sudamericanas del 2020 rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Omar Carabalí llega a O’Higgins de Rancagua con contrato por toda la temporada 2025 y se integrará a los trabajos de pretemporada de nuestro plantel profesional que se inician el próximo lunes 16 de diciembre en el Centro Deportivo Monasterio Celeste.