La Seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto, emitió un llamado a la comunidad a tomar precauciones ante la ola de calor que afectará a la región en los próximos días, destacando la importancia de preservar la salud y prevenir emergencias asociadas a las altas temperaturas. En este contexto, la titular de la cartera de Salud recorrió la Feria de Los Alpes en Rancagua, donde repartió bloqueador solar, jockey, y aportó información relevante vinculado al tema a los feriantes y vecinos.

“En los próximos días vamos a tener temperaturas entre 33 y 35 grados y por eso es importante recordarles a las personas varios temas que son relevantes. Debemos mantenernos bien hidratados, en particular los grupos que son más sensibles como menores de edad y personas mayores, quienes pueden no percibir la sensación de sed o pueden no poder satisfacer este requerimiento, así que es importante que las familias estén pendientes”, señaló la Dra. Torres Pinto.

En este mismo sentido, la Autoridad Sanitaria recomendó utilizar protector solar, evitar exponerse al sol, utilizar sombrillas e implementos de protección “si deben circular, en los horarios entre las 10 y las 4 de la tarde, preferir hacerlo por el sector que tenga sombra, aplicarse factor de protección solar que debe ser de 30 hacia arriba. Es importante que usemos ropa que nos proteja, gafas, sombreros o algún tipo de visera que pueda protegernos de la exposición solar dado que el cáncer de piel también es un riesgo. Si las personas tuvieran además alguna sensación vinculada a un shock por calor también deben hacer las consultas en las redes asistenciales quienes están preparados para poder recibirlo”.

Asimismo, la Seremi de Salud de O’Higgins señaló que “hay un riesgo en particular respecto de los niños o mascotas que pudieran quedarse encerrados en vehículos, esto ha sucedido en años anteriores y es importante para que tomemos precaución y no vayamos a tener que lamentar pérdidas de vida dado que la temperatura dentro de los vehículos se incrementa”.

Además, la titular de la cartera de salud de O’Higgins hizo un llamado de conciencia todos los ciudadanos a prevenir y cuidar de que ocurran incendios en esta región “estamos frente a un riesgo inminente por incendios forestales, tenemos el 66% de las comunas que están con botón rojo, estos son 22 de las 33 comunas y por tanto es importante recordar a las personas que todos podemos hacer algo para prevenir la aparición de estos incendios, evitar botar colillas, evitar dejar vidrios o algún otro elemento que pudiera actuar como una lupa y por tanto iniciar un incendio, evitar el uso de las máquinas que pudieran generar a través de una chispa un incendio, todos podemos trabajar juntos para efectivamente poder prevenir esta afectación que hemos tenido en años anteriores y que ha impactado muy desfavorablemente a algunas comunas de la región”.

RECOMENDACIONES:

Manténgase hidratado bebiendo líquidos, especialmente agua.

Procure utilizar ropa y calzado ligeros y sueltos, que permitan la transpiración, optando por colores claros o neutros.

Manténgase, en la medida de lo posible, en lugares frescos y bien ventilados, caminando a la sombra y con un gorro que proteja del contacto directo con el sol.

Controle la exposición directa a los rayos solares, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas.

No olvide aplicar protector solar con factor mayor o igual a 30 las veces que sea necesario.

Asegúrese que bebés, niños, niñas, personas de edad avanzada o animales no queden solos en vehículos estacionados y con las ventanas cerradas.

QUIÉNES TIENEN MÁS RIESGO FRENTE A ESTAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Personas mayores de 65 años que presentan dificultades importantes de la movilidad o están postrados

Personas que toman determinados fármacos.

Niños y niñas menores de 4 años y sobre todo de menos de 1 año.

Trabajadores deportistas o personas que pasan varias horas en exteriores y en lugares muy calurosos, sobre todo si hacen esfuerzos físicos importantes.

Si vas a practicar actividad física, hazlo durante las primeras horas del día o en la noche.