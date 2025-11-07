La Municipalidad de Rancagua, a través de su Dirección de Seguridad Pública y en coordinación con Carabineros de Chile, realizó este jueves un operativo de fiscalización en el perímetro del Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino, con el propósito de abordar la presencia de comercio ambulante en los accesos al recinto.

Durante la intervención, los equipos municipales notificaron a los vendedores instalados en el lugar, otorgando un plazo formal para el retiro total de los puestos.

Una vez vencido este período, se procederá a despejar el sector, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y ordenar el flujo de pacientes, usuarios y funcionarios del centro asistencial.

La medida se enmarca en el plan municipal de recuperación de espacios públicos y mejora de la seguridad en zonas de alto flujo peatonal.