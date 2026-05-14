Ocho rucos fueron retirados durante un operativo realizado por la Municipalidad de Rancagua en distintos sectores del área oriente de la comuna. El procedimiento permitió además la detención de una persona.

La intervención fue coordinada por la Dirección de Seguridad Pública del municipio junto a Carabineros, en el marco de las acciones que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.

Desde la administración comunal explicaron que estos operativos buscan recuperar espacios públicos que habían sido ocupados irregularmente, contribuyendo al mejoramiento del entorno para vecinos y vecinas.