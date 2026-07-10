La intervención interinstitucional permitió sacar de funcionamiento dos inmuebles utilizados para comercio sexual, un hostal irregular que alojaba a numerosos niños sin cumplir la normativa vigente y clausurar una casa okupa donde se detectó el manejo de armas, además de concretar fiscalizaciones sanitarias, controles migratorios y labores preventivas.

Un amplio operativo liderado por la Municipalidad de Rancagua permitió intervenir cuatro inmuebles que operaban al margen de la normativa en el centro de la ciudad. El procedimiento culminó con la prohibición de funcionamiento de dos recintos utilizados para comercio sexual, el cierre de un hostal irregular que alojaba a numerosos niños sin la documentación exigida y la clausura de una casa okupa donde se detectó el manejo de armas, en una acción coordinada junto a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Seremis de Salud y Seguridad Pública.

La intervención respondió a un trabajo previo de análisis y levantamiento de información, desarrollado en conjunto con las policías y los servicios públicos participantes. El objetivo fue abordar inmuebles que, por sus características y funcionamiento, generaban preocupación entre vecinos y comerciantes del sector centro.

El despliegue permitió actuar de manera simultánea desde distintas competencias, incorporando controles policiales, fiscalizaciones sanitarias, verificaciones migratorias y acciones orientadas a resguardar el orden público y el cumplimiento de la normativa vigente. Este trabajo coordinado busca intervenir de forma integral aquellos espacios que representan un riesgo para la seguridad y la convivencia de la comunidad.

Desde la Municipalidad de Rancagua señalaron que este tipo de procedimientos continuará desarrollándose de manera permanente en distintos puntos de la comuna, fortaleciendo el trabajo conjunto con las instituciones competentes para recuperar espacios, enfrentar las incivilidades y entregar mayor tranquilidad a los vecinos.