Rancagua vuelve a posicionarse como un espacio de encuentro para el arte y los oficios. Se trata del 5° Encuentro de Orfebres Metales Livianos, que reunirá exposiciones y actividades abiertas a la comunidad en dos espacios culturales de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua junto al colectivo Orfebres de Metales Livianos, busca poner en valor el trabajo de creadoras y creadores del metal, generando instancias de difusión y diálogo en torno a este oficio artístico. La inauguración se realizará el viernes 14 de marzo a las 10:00 horas en la Terraza Teatro Vivo del Teatro Regional Lucho Gatica.

En la Casa de la Cultura, específicamente en el Salón Manso Velasco, se presentará la Muestra de Orfebrería Regional, con obras del Grupo ArteCobre (“Máscaras Prehispánicas”), Juan Carlos Orellana (“Microorganismos Marinos”) y César Ortiz (“Collca: denuncia a través de la artesanía”), propuestas que dialogan entre identidad, territorio y creación contemporánea.

En paralelo, la Terraza Teatro Vivo albergará la Muestra de Orfebrería Nacional, que reunirá a exponentes de distintos puntos del país, consolidando esta instancia como un espacio de intercambio y fortalecimiento de redes entre artistas.

La programación contempla exposiciones abiertas al público y actividades orientadas a acercar la orfebrería a la comunidad, poniendo en valor el trabajo artístico en metal.