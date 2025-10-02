Rancagua, 02 octubre 2025.- La Orquesta Sinfónica Juvenil de Rancagua (OSJR), elenco dependiente de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, se consolida como un referente del talento musical juvenil del país.

Recientemente, el 25 de septiembre, la agrupación obtuvo un destacado promedio de 5,8, alcanzando el quinto lugar entre las diez orquestas seleccionadas a nivel nacional en la etapa de evaluación del XIX Festival de Orquestas Juveniles “Fernando Rosas” 2025.

Este logro les permitirá presentarse en el Teatro Municipal de Santiago, escenario emblemático que congrega a jóvenes talentos de todo Chile, en un encuentro que se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre. La orquesta rancagüina compartirá escenario con otras agrupaciones juveniles del país, en una instancia que promueve la excelencia musical, la colaboración y la formación artística.

“El reconocimiento nacional alcanzado por nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil refleja no solo el esfuerzo, la disciplina y la pasión de nuestros jóvenes músicos, sino también el compromiso constante de nuestra Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua con la formación artística y el desarrollo cultural de nuestra ciudad”, destacó Alejandro Cantillana, Director Ejecutivo de la institución.

Por su parte, el maestro y director de la Orquesta, Pablo Carrasco subrayó que “Estamos felices por el regreso de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Rancagua al Teatro Municipal, después de tantos años. Esto refleja el trabajo que hemos realizado en estos dos años y el avance de nuestros músicos, de quienes me siento muy orgulloso. Tocar en un escenario tan importante y tradicional es un verdadero hito, y participar en el Encuentro de Orquestas Fernando Rosas es un gran logro. Agradezco a profesores y apoderados por su apoyo constante y motivo a los chicos a seguir adelante, porque la orquesta tiene un gran potencial para llegar aún más lejos”.

Con este logro, la OSJR solo consolida su trayectoria, sino que también reafirma el orgullo rancagüino y el valor de la música como herramienta de desarrollo cultural y comunitario.