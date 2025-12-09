Por primera vez este icónico evento de verano se realizará en dos locaciones, cada una con grandes referentes de la música nacional e internacional.

Rancagua, 09 diciembre 2025.-Surfestival, el evento que año a año marca las vacaciones en nuestro país, confirma al cantante chileno Pailita en el cartel de Pichilemu del sábado 14 de febrero, en el Condominio Pancora. El cantante nacional llegará a la región de O´Higgins con sus grandes éxitos como “Ultra Solo”, “Me arrepentí”, “Va y Viene”, entre muchos otros, con los que ha forjado una carrera musical sólida que lo ha llevado a presentarse en importantes recintos del país y también del extranjero.

En 2026, de forma inédita, Surfestival sale de Pichilemu, para llevar la música, el arte y la cultura del surf a La Serena / Coquimbo, el sábado 31 de enero, mientras que la segunda fecha, está agendada para el sábado 14 de febrero en Pichilemu. Con estas dos inolvidables jornadas de música, arte, surf y actividades para el público de todas las edades, Surfestival celebrará sus 20 años de historia. Las entradas para ambas fechas están a la venta en – https://www.puntoticket.com/surfestival2026

Cartel de artistas

La primera parada de Surfestival, en Coquimbo/La Serena, tendrá sobre el escenario a The Wailers, grupo jamaicano de reggae que se encuentra festejando los 40 años del exitoso álbum “Legend”, en una oportunidad única para revivir las emblemáticas canciones que interpretó junto a Bob Marley.

El line up del 31 de enero también incluye a la banda canadiense de reggae-pop Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Surfestival Pichilemu, tendrá al recién confirmado Pailita y como cabeza de cartel a la reconocida agrupación puertorriqueña de reggae Cultura Profética, junto a los legendarios Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Casa Calma, Zentinela, Runakam, DalMar y Alfonsina.

Un poco de historia

Surfestival nació en 2006 en Pichilemu, cuando un grupo de amigos decidió mostrar la cultura del surf, comunidad local y sustentabilidad con exposiciones de fotos, micro documentales y charlas en el Centro Cultural Parque Ross. El objetivo principal de Surfestival es unir la música, el arte y la cultura del surf en un sólo evento. La idea inicial fue crear un espacio diferente, en el cual todos sean bienvenidos, y donde estas tres áreas fueran sus ejes centrales.

Luego de unos años, Surfestival comenzó a ser itinerante para llegar a más ciudades y comunidades de playa, donde se tomo un motorhome que recorría gran parte de Chile, desde Arica hasta Chiloé, mostrando la cultura del surf, concientizando a las comunidades locales sobre el cuidado medioambiental.

20 años después, este sueño se ha convertido en un festival consolidado que combina lo mejor de la música en vivo nacional e internacional, la cultura y el estilo de vida del surf. Pero eso no es todo, ya que a lo largo de sus ediciones se han potenciado los pilares del cuidado medioambiental, la protección del borde costero y sus rompientes, la conexión con la naturaleza y la pasión por el mar.

Sin dudas un panorama imperdible, que tiene además, diversas actividades paralelas que buscan potenciar y visibilizar la cultura y el comercio local. ¡No te quedes fuera del evento que marcará tus vacaciones! Sigue las redes sociales @Surfestival y entérate primero de todas sus novedades. Mas información en www.surfestival.cl