Las actividades requieren retiro previo de invitaciones en la terraza del teatro o inscripción a través de su sitio web.

El Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua desplegará durante los próximos días una cartelera que pone en valor distintas disciplinas artísticas, con actividades que invitan a disfrutar y participar activamente de la vida cultural de la ciudad.

La programación contempla la Mesa de Danza, que se realizará el martes 28 de abril a las 19:30 horas, como un espacio de encuentro y diálogo para el desarrollo de esta disciplina en la ciudad. Asimismo, el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas se llevará a cabo la conmemoración del Día del Sewellino y la Sewellina, una jornada cargada de identidad y memoria local.

La música tendrá un lugar especial con una jornada dedicada al jazz, programada para el jueves 30 de abril a las 20:00 horas, mientras que la esperada gala “Baila Rancagua” reunirá a academias y elencos locales el miércoles 06 de mayo a las 19:00 horas, celebrando el talento y la diversidad de la danza en el escenario.

El alcalde de Rancagua y presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes, Raimundo Agliati Marchant, destacó la importancia de esta programación,

“Como municipio estamos profundamente comprometidos con acercar la cultura a nuestras vecinas y vecinos. Por eso, hemos impulsado una programación gratuita y de calidad en el Teatro Regional Lucho Gatica, que permite que más personas accedan a experiencias artísticas significativas, fortaleciendo así el desarrollo cultural de nuestra ciudad”.

Las invitaciones ya se encuentran disponibles para su retiro en la boletería de la terraza del teatro, de lunes a viernes, entre las 09:00 y 14:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas. Asimismo, las inscripciones pueden realizarse a través del sitio web www.rancaguacultura.cl, sin necesidad de retirar entrada.