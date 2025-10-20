Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster

El italiano Paolo Meneguzzi regresa al recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal, luego de la exitosa presentación que realizó en noviembre del 2023, cuando llenó Monticello de romanticismo y sus grandes éxitos. La fecha del nuevo concierto está fijada para el viernes 24 de octubre, en el marco de la gira “Por Amor”. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

El artista, músico, cantante y compositor italiano se reencontrará con sus fanáticos, quienes lo siguen desde el año 1996, cuando ganó el primer lugar en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar con su canción “Aria Ario”.

En su presentación en Gran Arena Monticello Paolo Meneguzzi hará un recorrido por toda su trayectoria musical, en la que destacan éxitos como “Un condenado te amo”, “Si enamorarse”, “Te amaré”, “Loco Loco” y “Golpes bajos”, entre otros clásicos que Paolo interpretará acompañado de sus músicos y su director musical que vendrá desde Italia.

El italiano promete una noche llena de sorpresas, amor y alegría con una puesta en escena realizada especialmente para que el público de Chile viva una experiencia inolvidable y todos vuelvan a sentirse quinceañeros.

La producción general del show está a cargo de “Caro Pro”, manager de Meneguzzi y productora internacional.

COORDENADAS:

Viernes 24 de octubre.

21.00 horas

