Solo 140 atletas se han inscrito en el Tors Des Glacier cuya ruta son los Alpes Italianos a más de tres mil metros de altura, en un máximo de casi 7 días. Las expectativas de cruzar la meta no superan el 42%.

El Tors Des Glaciers es la carrera más extrema que existe: 450 kilómetros a recorrer por los Alpes Italianos, en un máximo de 190 horas (casi siete días y medio), con 32 mil metros de desnivel y que se ha realizado solo en 2019 y 2021. En esta tercera versión, dos chilenos formarán parte de los 140 inscritos y esperan completar la ruta, aún cuando las expectativas de cruzar la meta no superan el 42%.

Paolo Solari y Claudio Davico son dos corredores expertos, con 60 años ya han participado en carreras de más de 300 kilómetros y conocen de zonas de altura. Siempre han enfrentado juntos este tipo de travesías y tienen claro que para llegar a la meta se debe lograr la confluencia perfecta entre resistencia, velocidad, fuerza y conexión satelital -para evitar perderse y en caso de accidente poder ser ubicados-.

El proceso de preparación, para este tour que parte el 9 de septiembre, lo están haciendo con el apoyo del deportista nacional y embajador de Garmin residente en Italia, Enzo Ferrari, (corrió recientemente el Ultra Trail de Lavaredo, Italia) y con sus smartwatches Garmin Fénix 7X Solar, el cual entre diversos beneficios, les permite tener un contacto directo con su entrenador. “El nos envía a través de TrainingPeaks lo que hay que hacer por día y si son metros, distancias, peso, ruta. La información queda grabada y se sincroniza directamente a TrainingPeaks para ver nuestro rendimiento y cansancio”, señaló Solari.

En lo que refiere a cómo entrenar para una carrera tan compleja y variada, Davico explica que “el requisito para inscribirse era haber corrido antes el Tour de Jante, que son 330 kilómetros, eso te da experiencia. Pero en cuanto a cómo prepararse, el proceso es sui géneris, porque no hay algo puntual. Nos hemos ido acercando a las distancias por el conocimiento que tenemos en estas carreras”.

Sus expectativas son llegar a la meta. En las versiones anteriores, apenas 30 lo han logrado, Claudio y Paolo esperan completar el circuito y estar dentro de los 70 mejores.

En la ruta

Como se trata de rutas complejas, tener un Sistema de Posicionamiento Global es fundamental para no perderse en el camino. “En 2018 corrimos en Europa y llevamos un GPS que presentó muchas dificultades en zonas de tiempo inestable. Con el Fénix 7X Solar no se padecen estos inconvenientes. Además el tamaño es ideal para correr cómodamente”, señala Davico. Sobre lo mismo, Solari añadió que “el tema es no perderse ni tener accidentes. Hay que ser como un tractorcito para poder llegar”.

Finalmente, como expectativas, estos partners de ruta tienen una cosa clara: “lo principal es disfrutar, es difícil, se sufre, pero se pasa por lugares maravillosos. Ya completarla es llegar bien”, finalizó Paolo Solari.