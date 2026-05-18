La compañía presenta no solo en Chile, sino que también a nivel internacional, “Pan Pizza” una innovadora propuesta elaborada con una masa horneada al sartén, bordes crocantes con queso fundido y una experiencia de sabor inspirada en sus clásicas especialidades con un toque premium.

Papa Johns vuelve a sorprender a los amantes de la pizza con el lanzamiento de su nueva “Pan Pizza”, una propuesta que llega para ampliar su menú con una preparación diferente, intensa en sabor y pensada para quienes buscan una experiencia más contundente en cada bocado.

La nueva especialidad destaca por la preparación de su masa fresca en sartén, la cual se hornea sobre una base de queso que se funde tanto en los bordes como en su misma base, logrando una textura exquisita y única. A esto se suma la combinación de salsa de pizza y su inconfundible salsa garlic, creando una mezcla de sabores mucho más intensa y sabrosa.

Este nuevo producto estará disponible en cuatro especialidades: Super Pepperoni, Napolitana, The Works y Boom de Jamón, todas desarrolladas para potenciar la experiencia única que trae esta nueva preparación.

“Innovar constantemente y sorprender a nuestros clientes es parte esencial de nuestro ADN. Pan Pizza no solo llega a Chile, sino que también a todos los Papa Johns del mundo, y con ella buscamos entregar una experiencia distinta y llena de sabor, manteniendo siempre la calidad y frescura de nuestros ingredientes que nos caracteriza como marca”, explicó Mario Lorca, Gerente Comercial de Papa Johns Chile.

La nueva Pan Pizza ya está disponible en formato mediano a un valor de $14.990 y también en formato combo junto a una bebida por $16.990 en todos los locales del país, además de la app oficial, el sitio web de Papa Johns y su call center 600 390 5000.

De esta manera, la cadena de pizzerías líder en el país continúa reforzando su compromiso con la innovación dentro de la categoría, acercando nuevas experiencias y sabores a sus consumidores en todo Chile.