Rancagua, 14 octubre 2025.- Carlos Yañez, Director Jurídico de la Universidad de O’Higgins, señalo, “Un grupo reducido de estudiantes hicieron salir de sus puestos de trabajo a funcionarios, en algunos casos a través de intimidación, esto ocurrió en la biblioteca, casino y en el piso de Pre grado, se manifestaron en forma agresiva en el piso de rectoría, incluso lamentablemente con la presencia de un numero indeterminado de encapuchados”

Comunicado de la Universidad de O’Higgins.

Condenamos drásticamente los hechos ocurridos el día hoy lunes 13 de octubre, con el desalojo de funcionarios/as del 4to piso del Edificio B, de la Biblioteca y de otras dependencias de la Universidad, sacando a las personas de sus puestos de trabajo en contra de su voluntad.

Esta forma de manifestarse no es aceptable cuando aún está la mesa de negociación abierta, dispuesta al diálogo y en búsqueda de soluciones al petitorio.

La mesa ha logrado avanzar en 7 de los 9 puntos del petitorio estudiantil. A la fecha aún no recibimos respuesta oficial de lo que resolvió la asamblea de estudiantes del día viernes 10 de octubre -como se comprometieron en la reunión de la mesa del día 9 de octubre- frente a la presentación de las propuestas para estos 7 puntos, que abordan temas de seguridad, infraestructura y otros.

En relación con el pago de los costos de titulación, también se les informó a los representantes estudiantiles que la Universidad resolvió dejar sin efecto los costos de titulación, tal como se explica en la Resolución 752/2025.

Respecto a la presencia de la Rectora en la negociación, el acuerdo establecido con la Federación de Estudiantes, en las reuniones periódicas sostenidas con ella, era que en caso de que se presentara un petitorio se establecería una mesa de trabajo acorde con las demandas presentadas.

Se estará informando por los canales formales cualquier actualización de esta situación.

Equipo Directivo Universidad de O’Higgins.