Machalí 28 octubre 2025.- Entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre, Paseo Parque Machalí invita a la comunidad a disfrutar de una programación especial de Halloween ofreciendo promociones, regalos y actividades gratuitas pensadas para toda la familia.

Por mencionar, la marca de álbumes y stickers Panini ofrecerá descuentos en productos seleccionados, obsequiando además un antifaz a elección, con tres modelos disponibles por cada compra y hasta agotar stock. Dunkin, en tanto, mantendrá durante todo octubre una promoción especial de doce donuts por $16.990, que incluye tres variedades premium y nueve clásicas. Por su parte, Kiosclub sorprenderá con una edición limitada de su Candy Box temática de Halloween.

“El punto culminante de esta celebración será el Musical de Halloween, que se realizará el miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas en el sector de la Plaza de la Recreación de Paseo Parque Machalí. El espectáculo contará con un mix de personajes, entre ellos Merlina, Demon Hunter, brujas, piratas, vampiros y calabazas, en una puesta en escena llena de música, color y diversión para grandes y chicos”, suma Gloria Muñoz, Gerenta de Marketing de la inmobiliaria Castellani & Muñoz

La ejecutiva agrega: “Queremos que Paseo Parque Machalí siga siendo un espacio de encuentro y entretención para la comunidad, con actividades gratuitas y abiertas a todas las edades”, señaló Muñoz, gerente general de Inmobiliaria Castellani & Muñoz, firma familiar a cargo del proyecto.