En el marco de investigación por el delito de Rotura de Sellos y Lotería Ilegal de la Fiscalía SACFI O’Higgins, previa presentación de querellas criminales por parte de la Municipalidad de San Fernando, Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Rancagua con la colaboración de diversas unidades territoriales y especializadas de la PDI O’Higgins, previa autorización de entradas, registro e incautación del Juzgado de Garantía San Fernando, intervinieron en dicha comuna, nueve locales comerciales destinados a salones de juego y/o casinos, locales que se encontraban funcionando a pesar de haber sido clausurados en el mes de diciembre del año 2022 conforme a Ordenanza Municipal vigente.

En el procedimiento policial, se incautaron alrededor de 650 máquinas electrónicas, más de 35 millones de pesos en dinero en efectivo y se levantó evidencia documental.