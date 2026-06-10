El día de hoy, en horas de la madrugada, el Ministerio Público, solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y Peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua, para realizar diligencias investigativas, en relación al homicidio con arma cortante de un hombre chileno de 44 años de edad, hecho ocurrido al interior de un inmueble habitado por personas en situación de calle en las cercanías al terminal rodoviario de la ciudad de Rancagua.

En este contexto, los detectives de dicha unidad, luego de realizadas las primeras diligencias de investigación, entre ellas, trabajo científico técnico en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos y de análisis de cámaras de seguridad, establecieron que, en circunstancias que la víctima se encontraba en el lugar señalado, sostuvo una discusión con un hombre, quien, y por causas que se investigan, le propinó una herida cortante causándole el fallecimiento en el lugar. Continúan las diligencias, con la finalidad de identificar, ubicar y detener al imputado.