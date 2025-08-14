Rancagua, 13 agosto 2025.- Entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto saldrán desde la región Metropolitana más de 422 mil vehículos en el fin de semana largo de la Asunción de la Virgen.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció este lunes que se adoptarán una serie de medidas en las carreteras concesionadas con motivo de la masiva salida de vehículos de la capital para este fin de semana largo de la Asunción de la Virgen.

En el período de contingencia, que se extenderá entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto, se espera que salgan de la Región Metropolitana 422.169 vehículos y que retornen 414.314 vehículos.

En este sentido, la ministra López destacó que los flujos de salida se concentren el jueves 14, con alrededor de 140 mil vehículos, y el viernes 15 de agosto, con poco más 126 mil; mientras que el regreso se focalizará en el domingo 17 de agosto, con una proyección de 142 mil vehículos.

La ministra López hizo un llamado a los automovilistas a planificar los viajes y conducir con precaución. “Lamentablemente hemos visto un aumento de los siniestros en las carreteras. Están las fiscalizaciones de Carabineros, las medidas que adoptan las concesionarias, pero lo más importante es la responsabilidad y autocuidado de cada conductor”.

Región de O’Higgins

A nivel regional se estima que serán 45 mil los vehículos que transitarán por el peaje Angostura, en ese sentido la Seremi de Obras Públicas, María de Los Ángeles Latorre, enfatizó en el autocuidado durante los viajes, “Hacemos un llamado a los (as) conductores que saldrán de la región y que transiten por las carreteras, que lo hagan a la defensiva y que puedan salir con tiempo para evitar aglomeraciones y accidentes”.

Latorre agregó que “Desde el MOP, junto a la Delegación Presidencial, las concesionarias y diversas autoridades regionales estamos trabajando en conjunto para que sus traslados resulten con total normalidad, por lo que en las carreteras estarán dispuestas todas las facilidades y apoyos para sus viajes, como el peaje a mil pesos en ciertos horarios”.

Respecto de los horarios con mayores flujos, se estima que se producirán el jueves 14 de agosto, entre las 16:00 y 22:00 horas, el viernes 15 de agosto, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en la salida, y el domingo 17 de agosto, a partir de las 14:00 horas.

Medidas que se adoptarán para este fin de semana largo:

Jueves 14 de agosto:

Restricción de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas en

Ruta 5 Sur Santiago-Talca

Ruta 68 Santiago-Valparaíso

Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos

Además, habrá “peaje a luca”, entre las 07:00 y 13:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Viernes 15 de agosto:

La restricción de camiones aplicará entre las 09:00 y las 15.00 horas y el peaje a mil pesos entre las 07:00 y 10:00 horas.

Ruta 5 Sur Santiago-Talca

Ruta 68 Santiago-Valparaíso

Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos

Retorno domingo 17 de agosto:

Restricción de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas.

Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso.

Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos.

Además, se aplicará peaje a luca, entre las 07:00 y 13:00 horas:

Peajes de Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y en Las Vegas en la Ruta 5 Norte.