No solo se robó las miradas por su gran despliegue y rendimiento, sino que también, los aplausos por las cinco medallas que se colgó en el pecho. Josefa Flores, machalina (13 años de edad), obtuvo 3 medallas bronce (categoría sub 15) y 2 de bronce (categoría sub 17) en el Campeonato Panamericano de Halterofilia, que se desarrolla en la ciudad de Monterrey, México.

La deportista, integrante del programa Promesas Chile, hizo su debut internacional en este tipo de competencias y el saldo es absolutamente favorable, así lo manifiesta su técnico, Esteban Toloza. “Solo esperábamos tener una buena actuación, ya que, era la atleta más, así que sin duda que estamos muy contentos y satisfechos. Han sido casi 4 años de trabajo para este comenzar de ensueño”.

El resumen del gran medallero de Josefa, indica que levantó 28 kilos en modalidad arranque y 47 en envión, sumando 75 kilos en total. Pero el equipo nacional, además está compuesto por el rancagüino Felipe Miranda y Antonia Palominos, ambos tendrán oportunidad de participar este sábado 21 de agosto, desde las 11:00 y 13:00 horas, respectivamente.

APOYADOS POR EL FONDO DE ALTO RENDIMIENTO

Uno de los pilares en el desarrollo del deporte y la actividad física en nuestra zona, ha sido el fondo de Alto Rendimiento, que distribuye el Gobierno Regional. Precisamente este respaldo económico (que en esta ocasión supera los 4 millones de pesos), unido al programa Promesas Chile del Ministerio del Deporte, permitió el viaje a Norteamérica. “Lo primero es felicitar a Josefa por los logros, que se transforman en medalla. Pero sin lugar a duda, el acento debe estar puesto en el progreso de la halterofilia y allí, como institución hemos estado muy presentes. También quiero desear el mayor de los éxitos a Felipe y Antonia que mañana compiten y estaremos muy atentos”, expresa el Seremi del Deporte, Diego Ramírez.