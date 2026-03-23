Acción conjunta y coordinada entre la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales permitió interceptar a los ocupantes de un automóvil con encargo vigente por robo con intimidación._

Una persecución se registró durante las últimas horas en Rancagua, luego de que un vehículo con encargo vigente por el delito de robo con intimidación fuera detectado en el marco de patrullajes preventivos.

Al advertir la presencia de los equipos en terreno, los ocupantes del automóvil intentaron evadir la fiscalización, dando paso a un seguimiento controlado por distintas calles de la ciudad.

Gracias a una acción conjunta y coordinada entre la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales, el procedimiento culminó con la detención de tres sujetos y la recuperación del vehículo, evitando mayores riesgos para la comunidad.

Según se informó, los detenidos mantenían además órdenes pendientes por el delito de robo con intimidación, lo que fue verificado tras su captura.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos refleja el trabajo permanente que realiza la Dirección Municipal de Seguridad Pública en el territorio, con patrullajes preventivos en villas y poblaciones de Rancagua, enfocados en la disuasión del delito, la vigilancia activa y la coordinación constante con las policías.

Asimismo, recalcaron que la presencia diaria de los equipos municipales en terreno permite anticipar situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad en los barrios, entregando mayor tranquilidad a las vecinas y vecinos.

El alcalde de Rancagua Raimundo Agliati valoró el procedimiento, señalando que “quiero agradecer el compromiso y la rápida acción de nuestros funcionarios de Seguridad Pública y de Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales. Este es el resultado del trabajo coordinado que realizamos día a día en nuestros barrios. Vamos a seguir desplegados en el territorio, reforzando la prevención y colaborando activamente para recuperar la seguridad que nuestras vecinas y vecinos merecen”.