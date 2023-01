El mayor evento musical masivo de Pichilemu, que ya es una tradición para los locales y visitantes de la Región de O’Higgins, confirma los horarios por día.

· Últimos tickets en Preventa y descuentos Banco de Chile agotados en etapa de preventa.

Pichilemu, 9 enero 2022.- El festival de música y cultura de surf, Pichilemu Surfestival, celebra su decimocuarta versión el sábado 14 y domingo 15 de enero y se realizará desde las 12:30 a las 22:30 horas, en el sector playa Pancora. Durante dos días se presentarán 28 bandas nacionales e internacionales, en sus dos escenarios, Main Stage Banco de Chile y Local Stage Royal Guard.

El músico multiplatino Jack Johnson, cierra su paso por Chile encabezando la edición 2023 de Surfestival, la fecha en Santiago está sold out. Sus canciones encontraron resonancia en el público que lo condujo al estudio para dar forma a una contundente discografía compuesta de ocho discos. Los fanáticos revivirán un montón de clásicos de Jack, incluidos ‘Better Together’, ‘Flake’, ‘Inaudible Melodies’, ‘Taylor’, ‘Sitting, Waiting, Wishing’ y algunos de los favoritos del nuevo álbum como ‘One Step Ahead’, ‘Meet the Moonlight’, ‘Don’t Look Now’. Domingo 15 de enero, Main Stage Banco de Chile, 21:00 horas.

Bomba Estéreo, se presentará únicamente en Surfestival, proyectando la esencia de la música electro-tropical que tanto les caracteriza a través de sus canciones como To my Love, Soy Yo, Somos Dos, Fuego, Internacionales, Algo está cambiando, Fiesta, Duele, Amar Así, Química, Deja, Soledad, Agua y muchos más. Durante los últimos años, Bomba Estéreo se ha consolidado como una de las bandas latinoamericanas de mayor proyección internacional. Sus álbumes han sido nominados a múltiples Premios Grammy y el colectivo ha tocado en las tarimas más grandes de festivales internacionales de música. Sábado 14 de enero, Main Stage Banco de Chile, 21:00 horas.

Listos para bailar, desde Venezuela y con un reggae al que es imposible resistirse, llega Rawayana a Surfestival. Desde el lanzamiento de Trippy Caribean, se consolidó como uno de los actos más relevantes de la escena musical alternativa latinoamericana. Su esencia radica en algo denominado como Trippy – Pop, fusión de distintos ritmos y géneros musicales, donde conviven la cumbia, el calypso, el reggae, y el funky, además del R & B e influencias caribeñas. Sábado 14 de enero, Main Stage Banco de Chile, 18:45 horas.

Movimiento Original – Aerstame, Stailok y DJ Acres-, es una de las bandas más influyentes de la música urbana en Chile y el extranjero. Su propuesta de hip-hop y reggae, los sitúa como una de las bandas íconos de la escena nacional. Con 4 álbumes editados Soldados del Ghetto (2008), Edición Especial (2010), Teorema (2011) y Mov Rap & Reggae (2017), Movimiento Original es piedra angular de la masificación del género urbano en Chile. Domingo 15 de enero, Main Stage Banco de Chile, 19:00 horas.

El Sábado 14, también estarán presentes Juanito Ayala, The Alive, Malamen, Red Bull Batalla, Kurmi, Subdialecto, Orbeats, Mambo de a Litro, Hernán Pelegri, El Gallo, Ramón Catalán y Los Brito.

El Domingo 15 estarán Quique Neira, Astronautiko, Enrique Icka, Santo Cochiguagua, Eric Phillips, La Ciscu Margaret, Espiritual, Manu da Banda, Zentinela, Jessie Vera, Casa Calma y Paila Marina.

Surfestival conjuga la música y la cultura del surf y busca promover la conciencia y el cuidado de nuestras playas y su entorno, a través de la música, el arte, el surf y diversas actividades recreativas que reflejan la cultura de Pichilemu como una locación importante e influyente dentro de Chile. También estará presente la Surferia, espacio dedicado a emprendedores locales entre los que destacan diferentes colectivos: fotografía, pintura, ceramistas, orfebrería, fabricantes de productos de bienestar y actividades relacionadas a los pilares del festival: surf, cultura, Sustentabilidad y Accesibilidad Universal.