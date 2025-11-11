El destilado presenta una renovada identidad visual en sus versiones Especial, Reservado, Transparente y Rosé, manteniendo siempre su reconocida calidad, con el sello y respaldo de Concha y Toro.

Pisco Diablo presenta su nueva imagen con un sólido relanzamiento de marca, manteniendo la reconocida calidad, que nace en los afamados suelos del Valle del Elqui, una evolución en la identidad del destilado que busca consolidarse como una gran alternativa entre los piscos premium.

El evento se realizó el pasado miércoles 5 de noviembre en el restaurant Diablo, Vino y Fuego, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), donde se presentó oficialmente su renovada propuesta y que reunió a importantes medios de comunicación, amigos de la marca, ejecutivos de Viña Concha y Toro y diversas personalidades del mundo de los destilados, quienes fueron parte de una noche inolvidable.

“Este relanzamiento significa una nueva etapa para Pisco Diablo, con una imagen renovada que refuerza su posicionamiento como un destilado premium dentro de la categoría. Buscamos destacar aún más al Diablo, nuestro emblema icónico, con un diseño que mejora la visibilidad en la góndola y refleja toda la fuerza y carácter de la marca”, afirma Consuelo Rojas, Subgerente de Spirits de Concha y Toro.

El cambio es una invitación a vivir Pisco Diablo como nunca antes, agregando ese carácter intenso y la esencia en cada gota, pero ahora con un diseño único que no pasará desapercibido.

Desde su lanzamiento en 2019, la marca ha cosechado elogios en diversos certámenes. Fue distinguida con Doble Medalla de Oro en el International Spirits Challenge (Reino Unido) y Medalla de Oro en Catad’Or World Spirits Awards (Chile), reafirmando el gran trabajo enológico que lo caracteriza.

Pisco Diablo cuenta con una amplia gama de variedades que se adaptan a todos los gustos, destacando por su versatilidad y calidad. Su portafolio permite disfrutarlo tanto en preparaciones clásicas como la piscola, así como también en coctelería de alto nivel:

Diablo Especial 35°, posee un color ámbar brillante y con aromas donde predominan agradables notas de uva moscatel que aportan dulzor y frescura, algo floral, además de delicados toques a vainilla.

Diablo Reservado 40°, de color ámbar intenso, es una fusión perfecta entre frescos y dulces toques de uva moscatel, notas tostadas entregadas por la barrica y una esencia placentera y envolvente.

Diablo Reservado Transparente 40°, incoloro y de alta transparencia. Aromas cítricos, uva fresca, notas florales y un pequeño toque herbal.

Diablo Rosé 40°, de color rosa pálido y destellos anaranjados, se muestra joven, sin crianza en barrica, con notas florales a pétalos de rosa y matices dulces y frescos de uvas moscatel.