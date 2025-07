Este jueves 10 de julio, la cadena de pizzerías más grande del país se tomará esta celebración con los mejores descuentos.

Cada 10 de julio, todo el país rinde homenaje a una de sus preparaciones preferidas: la pizza. Versátil, compartida y siempre protagonista de buenos momentos, este alimento se ha ganado el corazón (y el estómago) de millones de chilenos, transformando esta fecha en una verdadera fiesta gastronómica.

Sin ir más lejos, según un estudio realizado por Cadem hace un par de años, el 89% de los chilenos, es decir, 9 de cada 10 personas, disfruta de la pizza al menos una vez al mes. En Papa Johns, en tanto, la favorita para los consumidores es muy clara: la clásica y siempre deliciosa Super Pepperoni, un emblema de la empresa, seguida muy de cerca por la Napolitana y la The Works.

Imperdible: pizza a solo $1

Para festejar esta gran jornada para los amantes de esta exquisita creación, Papa Johns tendrá disponible una increíble promoción. Solo por este jueves 10 de julio, al comprar una pizza familiar de tres ingredientes, la segunda pizza costará tan solo $1. Increíble, ¿no?

“Como líderes de la categoría en el país, queremos que cada Papalover celebre con nosotros. El 10 de julio no solo compartimos nuestras preparaciones más queridas, sino que reforzamos nuestro compromiso de ofrecer los más deliciosos y frescos ingredientes, junto a la masa más sabrosa y así entregar los mejores momentos a nuestros clientes, tal como lo hemos hecho durante 15 años en Chile”, explica Mario Lorca, Gerente Comercial de Papa Johns Chile.

Para acceder a la promoción, luego de comprar una pizza familiar de tres ingredientes podrás acceder a una segunda pizza a $1, siendo posible elegir entre las exquisitas Super Pepperoni o Napolitana. La oferta no es acumulable con otros descuentos y no incluye delivery.

La pizza a $1 estará disponible solo durante este jueves 10 de julio en todos los locales de Papa Johns en el país. Además, podrás encontrar esta misma promoción y todo su fantástico menú en la app, el sitio web www.papajohns.cl o llamando al 600 390 5000.