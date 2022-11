El alcalde Juan Ramón Godoy detalló que el uso permanente de balizas y focos led de alta potencia, que apuntan hacia los techos de viviendas y locales comerciales, han contribuido a disuadir la ocurrencia de delitos».

La Municipalidad de Rancagua, a través de su Dirección de Seguridad Pública, ha reforzado las medidas de prevención de delitos en el centro de la ciudad, en un compromiso adquirido por el alcalde Juan Ramón Godoy y el Concejo Municipal de contribuir a brindar mayor seguridad en este sector que concentra la mayor parte de los locales comerciales de la capital regional, además de una gran cantidad de rancagüinos y rancagüinas que transitan diariamente.

Una de las medidas ha sido intensificar las labores de patrullaje preventivo de los vehículos de Seguridad Pública Municipal, poniendo especial énfasis en el aumento de rondas durante la noche, contando con camionetas que exclusivamente se encargan de patrullar en el centro de Rancagua las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A lo anterior se suma la permanente comunicación entre patrulleros y locatarios, enviando diariamente registros fotográficos y audiovisuales a comerciantes, delegados de calle y al presidente de la agrupación “Comercio Seguro” -que reúne a más de 300 locales comerciales de la ciudad-, Manuel Nayte.

Las camionetas de Seguridad Pública Municipal cuentan con una serie de implementos que contribuyen a realizar un mejor trabajo en materia preventiva.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, detalló que “el uso permanente de balizas y focos led de alta potencia, que apuntan hacia los techos de viviendas y locales comerciales han contribuido a disuadir la ocurrencia de delitos en el centro de Rancagua, que es el principal objetivo del reforzamiento del patrullaje nocturno”.

“Seguiremos trabajando por brindar mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Lo he dicho en reiteradas oportunidades: sin seguridad, no hay reactivación económica. Por tanto, nuestros esfuerzos están enfocados en contribuir a la prevención del delito y mejorar la calidad de vida de las y los rancagüinos”, señaló el alcalde Godoy.

Para ello, afirma el alcalde, “el trabajo articulado y coordinado a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, junto a Carabineros de Chile, con Fiscalía y con la Mesa de Seguridad, lo que hace es continuar el trabajo que estamos realizando para construir un Rancagua más seguro”.

Manuel Nayte: «Nuestra evaluación es positiva, intensificar rondas está ayudando bastante».

Consultado por la intensificación del patrullaje preventivo que realiza Seguridad Pública Municipal en el centro de Rancagua, Manuel Nayte, presidente de la agrupación “Comercio Seguro”, valoró la medida implementada, destacando que “se ha notado el cambio, hasta la fecha tenemos cero robos y un robo frustrado. Por lo tanto nuestra evaluación es positiva, vemos que intensificar las rondas en el casco histórico, en el sector comercial, nos está ayudando bastante”.

“Antes teníamos dos a tres robos en lugar no habitado semanal, llevamos a hoy día una semana desde que se implementó este refuerzo y presentamos cero robos a lugar no habitado en algunos de nuestros asociados”, destacó Manuel Nayte.