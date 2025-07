El mandatario encabezó el 54° aniversario de la Nacionalización del Cobre, que se realizó al interior del yacimiento de la Región de O’Higgins, en las instalaciones del proyecto Andes Norte, donde destacó el espacio de la proyección futura de Codelco. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, relevó los aportes que ha realizado la compañía al Estado en este tiempo, los avances en nuevas tecnologías y el desarrollo de proyectos, además de poner énfasis en el liderazgo de Codelco en la incorporación de mujeres.

Machalí, 11 de julio de 2025.- En pleno corazón de la mina El Teniente, en la cordillera de la Región de O’Higgins, se realizó la ceremonia de conmemoración del 54° aniversario de la Nacionalización del Cobre, actividad que fue encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien estuvo acompañado de diversas autoridades, ejecutivos(as), directores, trabajadores(as) y dirigentes sindicales de Codelco.

“Digo desde acá, desde las profundidades de El Teniente que Codelco es chileno, es estatal y seguirá siendo 100% estatal. No vamos a permitir que nuestra empresa del cobre se privatice, bajo ningún evento, y tenemos mucha proyección hacia el futuro, porque esta es una empresa que es admirada en el mundo y que está en vanguardia de la tecnología”, dijo el mandatario en su discurso. Agregó que dada la demanda mundial por el cobre “hay espacio para crecer y para eso tenemos que cuidar nuestra empresa, invertir y pensar en el futuro”.

En la ceremonia en El Teniente participaron la ministra y subsecretaria de Minería, Aurora Williams y Suina Chahuán, respectivamente; junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Paredes; el gobernador regional de O’Higgins, Pedro Silva, y el Delegado Presidencial Fabio López, los senadores Juan Luis Castro y Javier Macaya, la diputada Marcela Riquelme, además de los alcaldes de la región. En representación de Codelco estuvieron los presidentes del directorio y ejecutivo, Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, respectivamente; los directores Ricardo Alvarez, Ricardo Calderón y Nelson Cáceres; los vicepresidentes de Operaciones, Mauricio Barraza; Legal, Macarena Vargas; de Proyectos, Julio Cuevas, y de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Gabriel Méndez, además del dueño de casa, el gerente general de El Teniente, Andrés Music; el presidente de la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), Enes Zepeda, y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco), Ghassan Dayoub.

Previo a la ceremonia oficial, realizada en el sector Talleres del proyecto Andes Norte —parte de la Cartera de Proyectos El Teniente— el Presidente Boric fue recibido por Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, y junto a otras autoridades, directivos y ejecutivos de la estatal, se trasladaron al interior de la mina para conocer en terreno los avances del proyecto, uno de los desarrollos estructurales más ambiciosos de la compañía. Allí, Andrés Music les comentó aspectos relacionados con los desafíos geotécnicos de la minería en profundidad, junto a temáticas de innovación, automatización y robótica asociados al crecimiento tecnológico y científico en que se mueven las nuevas inversiones en el yacimiento.

El mandatario fue invitado a subirse a uno de los camiones que operan en la mina y más adelante en el itinerario, participó en una demostración del carguío de una tronadura junto a Johana Vega, la primera mujer tronadora de Chile. Ya en el barrio cívico de Andes Norte, y previo a la ceremonia oficial, Boric y Pacheco dialogaron con alumnos de la recién inaugurada Escuela de Minería de Altos Esfuerzos y trabajadores de distintas áreas de la división, participando también en un conversatorio con mujeres sobre minería subterránea.

Máximo Pacheco: “Estamos recuperando la producción”

Como inicio de su discurso, Máximo Pacheco comenzó contándole al mandatario que la producción de la Corporación se incrementó 9% en el primer semestre, respecto a igual período de 2024, y El Teniente incluso avanzó más: 14%. “Estamos recuperando la producción de Codelco y estamos cumpliendo con Chile”, dijo enérgico.

Luego describió el hito histórico de la aprobación unánime del proyecto de Ley que devolvió a Chile la soberanía de los yacimientos de la gran Minería: Chuquicamata, La Exótica, Salvador, Andina y El Teniente —efeméride que cada 11 de julio también es conocida como “Día de la Dignidad Nacional” o “Día del Cobre Chileno”— y destacó los 72,8 millones de toneladas de cobre producidas en estos 54 años, traducidas en US$158 mil millones de aportes al Estado de Chile.

“Ese orgullo por lo que hacemos sigue más vivo que nunca. Pero hoy somos distintos. Porque Codelco, como Chile, ha cambiado. Somos el reflejo de una sociedad que ha madurado, que se ha vuelto más diversa, más consciente, más innovadora. En el recorrido que hicimos esta mañana, Presidente, usted fue testigo de esa transformación. Estuvimos en Andes Norte, uno de los proyectos que extenderá la vida de nuestra empresa por otros 50 años. Ahí, a 1.200 metros de profundidad y 300 metros más abajo del siguiente nivel de producción, estamos desafiando los límites de lo posible”, comentó.

Entre otros cambios que ha vivido la Corporación en las últimas décadas, Pacheco también destacó la incorporación de mujeres a Codelco, que hoy suman más de 2.800, cerca del 18% de la dotación total.

“Presidente, quiero reconocer, delante suyo y de todos los presentes, que la última gran transformación que mencionaré hoy se la debemos a usted. A su confianza en el conocimiento, la experiencia y la seriedad de Codelco, cuando el Estado nos encomendó el desarrollo del negocio del litio en el Salar de Atacama”, agregó. Reiteró que el acuerdo con SQM no sólo asegura la continuidad de la producción de litio, sino que también permite incrementarla aceleradamente y garantiza que el Estado acceda desde este mismo año a beneficios económicos concretos y a un valioso conocimiento estratégico en la producción de este mineral.

Presidente Boric destaca oportunidades

Luego del discurso de Pacheco, intervino Johana Vega, la primera mujer quien destacó la incorporación de mujeres a la minería. “La minería por mucho tiempo fue vista como un espacio exclusivo para hombres y esa idea se convirtió en una barrera silenciosa, que parecía imposible superar”, comentó a los asistentes la primera mujer tronadora del país.

Luego agregó: “Me he encontrado con dudas, estereotipos, desafíos físicos y emocionales, pero también he encontrado apoyo, compañerismo y un creciente respeto por lo que representamos. Es una revolución silenciosa que está cambiando la cultura, equipos y mentalidades. Me honra profundamente ser parte de ese cambio. Este cambio me ha fortalecido como profesional, pero, sobre todo, como mujer y madre. Poder decirle a mi hija que soy una mamá trabajadora en minería, que lucha por sus sueños, y que no se conforma con lo que debería ser, es una de mis mayores alegrías”.

Tras ello, se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando el Presidente Boric activó de forma remota una tronadura, simbolizando el legado de soberanía que representa la nacionalización del cobre.

Luego, el mandatario destacó el rol estratégico de Codelco y la minería, como motores de transformación productiva y reafirmó el compromiso del Estado con una minería pública, moderna, inclusiva, sustentable y en conexión con el mundo. “Nuestra industria cuprífera es de clase mundial y es fruto del esfuerzo de generaciones de chilenos y chilenas. Es el resultado de un consenso político amplio en donde, cuando nos tocan en el cobre, no hay diferencias. Hacia afuera, salimos todos a defenderlo con unidad nacional, porque ese consenso político amplio es el que ha sabido defender la soberanía de nuestras riquezas y decidir cómo ponemos esos recursos al servicio de un mundo más justo y habitable”.

“Hoy, como ayer, Chile seguirá produciendo y vendiendo cobre de alta calidad del mundo a todos los países que necesitan”, culminó.