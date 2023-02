El Mandatario detalló que la aeronave posee una envergadura de 50 metros y su sistema de tanques puede lanzar una carga completa de retardante en 4 segundos, a una velocidad de 277 kilómetros por hora. Además, explicó que cuenta con una capacidad total de 36.000 litros demora solo 10 minutos en cargar, transformándose en el avión disponible de mayor tamaño y que viene a complementar el importante trabajo que está realizando Conaf, brigadistas, voluntarios y Bomberos de Chile.

Tras recibir la DC-10 Air Tanker, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se refirió a la importancia que tendrá la aeronave en el combate de los incendios forestales aún activos:

Muy buenas tardes a todas y a todos, a todo Chile:

Como hemos comprometido, como Gobierno seguimos desplegados en terreno viendo en primera persona cómo se están llevando a cabo las coordinaciones y el trabajo para, en primer lugar, salvar vidas y apagar el fuego, pero también para llegar de forma ágil, con todas las ayudas que requieren las familias que han sido víctimas de esta terrible catástrofe forestal.

Quiero comenzar lamentando que tenemos un aumento en la cifra de fallecidos oficiales, que hoy día, según los últimos reportes, llegan a 26 personas. Como Presidente de Chile les envío un mensaje de cariño y apoyo a todos quienes han perdido un ser querido y sepan que, en estos días de dolor, nos estaremos contactando con ustedes para prestar toda la ayuda que sea necesaria.

Vamos a poner todos nuestros esfuerzos a disposición para acompañarlos en estos momentos difíciles. Como hemos reiterado durante todos estos días, no los vamos a dejar solos.

De igual manera, reiteramos nuestro compromiso con las miles de personas que se encuentran actualmente damnificadas y que viven momentos de incertidumbre y dolor. A ellos llegaremos con ayuda concreta lo antes posible y estamos desplegando todos nuestros esfuerzos, en conjunto con las autoridades regionales, con las autoridades comunales y provinciales, con los bomberos, los brigadistas, con el personal de Salud, con los funcionarios públicos para poder sacar esto adelante.

Respecto a los trabajos para combatir la emergencia, y a raíz del despliegue y coordinación que hemos tenido, hemos recibido un apoyo importantísimo desde diversos países que, en un ánimo que conmueve de cooperación desinteresada, han accedido con prontitud a nuestro llamado. Reitero, en nombre de la República de Chile, nuestro agradecimiento a todos estos países amigos.

Junto con ello como Gobierno hemos estado realizando gestiones en conjunto para el sector privado, que también está jugando un rol muy importante para combatir este incendio, lo que se materializa, entre otras cosas, en el arribo de este avión Ten Tanker, diseñado especialmente para el combate de incendios y que, sin lugar a dudas, hará más eficaz nuestro trabajo y el objetivo de apagar el fuego.

Estuve conversando recién con el piloto, Dan, que es de California, California que es casi un país en sí mismo, que tiene incendios forestales parecidos a los que hemos vivido acá y el piloto que, además, estuvo en Chile el 2019 me decía que estaba orgulloso de poder prestar su colaboración y apoyo en estos momentos tan difíciles.

Les agradezco también a las Fuerzas Armadas, en particular, en este caso a la Armada de Chile que va a conducir el avión de reconocimiento que va a ir guiando al Ten Tanker. Este avión que estamos poniendo a disposición para combatir el incendio, se llama DC Ten Air Carrier, es un avión cisterna que está diseñado especialmente para el combate de incendios forestales. Es provisto por la empresa Ten Tanker Air Carrier que está dedicada a la investigación, al desarrollo y a la operación de aeronaves para enfrentar siniestros de esta magnitud.

Algunos datos del avión que estamos recibiendo:

Posee una envergadura de 50 metros y su sistema de tanque puede lanzar una carga completa de retardante en 4 segundos entre los 60 y los 90 metros sobre el nivel del suelo, a una velocidad de 277 km/h.

Cuenta con una capacidad total de 36.000 litros por cada carga y que demora tradicionalmente 10 minutos en cargar, pero los bomberos, en particular, de la Compañía de Talcahuano, me han contado que el año 2019, en particular, ellos batieron el récord de velocidad de carga del Ten Tanker y lograron hacerlo en 4 minutos y medio. Y están muy motivados para poder cumplir con este estándar en el combate de incendio que, por cierto, mientras estamos hablando ya está siendo cargado para poder desplegarse en su primera navegación.

Este es el avión disponible en el mundo de mayor tamaño que viene a complementar el tremendo e importante trabajo que está haciendo CONAF, los brigadistas y los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, nuestro reconocimiento y orgullo nacional.

El Avión Ten Tanker va a tener como base este aeropuerto acá en Concepción, en Carriel Sur, y posee la capacidad -esto es importante- de sobrevolar cualquiera de las regiones que están siendo afectadas por incendios. El arribo de esta aeronave a nuestro país es, sin lugar a dudas, una buena noticia.

A esta importante ayuda se suman los 150 brigadistas mexicanos que arribaron hoy en la mañana a este mismo aeropuerto, que fueron recibidos por nuestro Ministro enlace en la región, Juan Carlos García.

A estos se agregan los 50 brigadistas y un avión 330 despuesto por España, vehículos y brigadistas además de un helicóptero Chinook enviados desde Argentina y vamos a estar comunicándoles prontamente otras ayudas que ya están siendo coordenadas desde diversos países: Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Bolivia, entre otros.

Respecto del estado actual de la emergencia, les informó que, según el reporte oficial entregado durante esta mañana, se registran un total de 275 incendios forestales activos a nivel nacional, lo que se traduce en 25 Alertas Rojas y 4 Alertas Amarillas. Sabemos que como país estamos enfrentando momentos difíciles, pero tengo la profunda convicción que trabajando juntos, sector público y sector privado, bomberos y brigadistas, CONAF y SENAPRED, chilenas y chilenos todos, vamos a lograr salir adelante y ponernos de pie.

Destaco, por ejemplo, el trabajo coordinado que se está realizando en conjunto con las organizaciones empresariales. Ayer, tuvimos una reunión con la CPC, con la Sociedad Nacional de Agricultura, con la Cámara Chilena de la Construcción, con la CORMA que se han puesto todos a disposición para poder combatir este incendio, para salvar vidas y, también, para el futuro proceso de reconstrucción.

De hecho, hoy la Ministra Vallejo se reunió con Techo y otras organizaciones de la sociedad civil que ya están dispuestas para cooperar, como también Desafío Levantemos Chile, que los vimos ayer en Purén. Una disposición que es tremendamente importante y que como Gobierno valoramos profundamente.

A esto, y para ir terminando, se suma el importante y vital trabajo que están realizando los Delegados Presidenciales, los Gobernadores Regionales, los Alcaldes que son los que más conocen su territorio y con quienes estamos trabajando en este momento de manera muy unida.

Y cientos de vecinos y vecinas que, de manera voluntaria, están apoyando a sus comunidades. Me ha tocado verlo en terreno y es realmente conmovedor.

Esta es la manera de hacerlo, unidos, chilenos y chilenas, vamos a parar este incendio y vamos a ponernos de pie como lo hemos hecho siempre en los momentos difíciles y en los momentos de catástrofe.

Vayan mis saludos a todos quienes están trabajando en esto, en particular, también a los funcionarios de Salud y a los funcionarios públicos municipales que están jugándoselas hoy día, incluso pese a ser ellos mismos, muchas veces, víctimas del incendio, para contener a las víctimas y poder ayudar a todos quienes los necesitan en este momento tan duro que estamos viviendo como país. Pero saldremos adelante.

Muchísimas gracias.