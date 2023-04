El Mandatario participó de la décimo séptima versión de la Exhibición y Congreso Expomin, la feria de minería más grande de América Latina.

Esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó de la inauguración de la XVII versión de la Exhibición y Congreso Expomin, la feria de minería más grande de América Latina, en el Parque FISA en Pudahuel, bajo el lema “la minería que soñamos”.

A continuación, el discurso del Presidente:

“Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchas gracias, Francisco y Amparo, por las intervenciones que hicieron respectivamente, a todas las autoridades, pero, sobre todo, a todas las empresas, trabajadoras y trabajadores, emprendedores que hoy le dan vida a esta feria y que, también, son parte importante de cómo se mueve Chile. Y esa energía vital que se expresa en la minería, creo que es muy importante destacar.

Para mí es un orgullo hablar a nombre de Chile en una feria que es la feria más importante de minería de América Latina, la segunda más importante del mundo si no me equivoco después de Canadá, y que cuenta con una trayectoria de casi 30 años, y si mal no recuerdo 17 versiones presenciales. Y es una feria especial porque aquí se encuentra representada la enorme diversidad de la familia de la minería y, además, se expresa en este mismo acto cómo también la minería contribuye a Chile y hace que crezcamos todos.

Y eso lo destaco y es importante porque, por ejemplo, lo conversaba con Francisco que se esté creando el parque ferial más grande de Chile, el centro de convenciones más grande de Chile, con capacidad para acoger a 2.500 personas, que va a acoger prontamente otras instancias de encuentro y de colaboración entre privados y también público-privado, es tremendamente destacable. Lo que va a quedar acá, como patrimonio, acabo de tener el honor de inaugurar una pequeña plazoleta, la Plazoleta Los Presidentes que se preocupa también de la diversidad y de la biodiversidad del territorio, me parece que es tremenda, tremendamente destacable.

Así que, felicitaciones a todos quienes han trabajado en eso. Francisco lo destacaba, una industria que sufrió mucho, la industria de los eventos y que hoy están acá representados por los técnicos, por quienes hacen que un centro de convenciones de estas características sea posible, de verdad, valoramos mucho su trabajo y me alegra que lo estemos en conjunto recuperando.

Ahora, respecto a la minería, centros de formación técnica que capacitan a los futuros profesionales de la minería. Qué alegría escuchar a Francisco cuando menciona la importancia de los convenios de colaboración que se realicen también con los LTP, con los Liceos Técnicos Profesionales. Me parece muy importante, también, la presencia de inversionistas nacionales e internacionales, de representantes de sindicatos, proveedores de insumos y materiales, embajadores de diversos países, startups que están continuamente innovando para hacer de la minería una actividad más sostenible y que entiendo tienen un espacio privilegiado también en esta feria, para generar encadenamientos productivos y una mayor cadena de valor.

Además, representantes de casi 35 países del mundo minero, como Presidente de la República, les doy a todos una calurosa bienvenida a nuestro país.

Dice o reza el lema que nos convoca que la minería que soñamos ocurre aquí, que estamos presentes para un mejor futuro y me llena de esperanza que hoy haya diferentes voluntades que estén confluyendo en que esta minería no puede si no ser sostenible social y ambientalmente. Y ahí las reflexiones que hacía tanto Francisco como Amparo las adhiero plenamente.

Y, como bien se decía, esta instancia no podría ocurrir en un mejor momento, a pocos días que como Gobierno hayamos lanzado públicamente la Estrategia Nacional del Litio. Quiero decirles que he observado a varios de ustedes en los últimos días y he estado atento a las diversas reacciones que ha generado dicho anuncio, a las positivas, a las escépticas, a las críticas, a las entusiastas. Y entiendo que, por el carácter estratégico de esta política, por su envergadura y por su relevancia para nuestra economía, esto no podía ser de otro modo. Lo más fácil hubiera sido no hacer nada, dejar las cosas como están, evitarse problemas. Pero yo creo y tengo la convicción de que esa no es la manera de gobernar, hay que enfrentar los desafíos de frente, convocar y dialogar.

A todos quiero decirles que la propuesta que hemos hecho persigue un solo fin, que es generar mayor bienestar para el pueblo de Chile y en esto, como ustedes saben, no hay una receta única, cada país lo ha hecho de maneras distintas. Y hoy nosotros estamos proponiendo una hoja de ruta para desarrollar la Industria del Litio que tenga una participación importante del Estado, con una estrecha colaboración entre lo público y lo privado, principios quiero decir que de ninguna forma son contradictorios.

El litio hoy es de todos los chilenos y chilenas y estoy convencido que, con el liderazgo del Estado, sumado a la experiencia, al interés, al know-how, a la capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías que tiene el sector privado, podremos en el corto plazo desarrollar nuevos proyectos, expandir nuestra producción, maximizar los ingresos para el país, hacer de esta una industria sostenible medioambientalmente en relación con las comunidades e instalar a Chile en la vanguardia de esta industria. Y, como dije en la presentación de la Estrategia Nacional, ser el primer productor a nivel mundial.

Hay muchos que han entendido la estrategia que presentamos de esta manera y han valorado la propuesta, y esa valoración no es sólo política, sino que es económica, es también comercial porque ven en ella alternativas para desarrollar nuevos negocios donde antes no los había.

Ahora, también, sería absurdo negarlo: hay quienes han planteado reparos y observaciones a lo que hemos planteado. Incluso un dirigente político con quién no compartimos idearios, pero sí compartimos el amor por Chile y a quien respeto, decía que habría una contradicción entre las palabras que yo expresara el día jueves en la ENADE y la presentación el mismo jueves en la noche de la Estrategia Nacional del Litio. Y hacía una comparación con ex Presidentes, decía que “no se puede hablar en la mañana como Lagos y en la noche como Allende”, que sería contradictorio.

yo le digo a Javier y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero, que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron, en lo bueno y en lo malo. Pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó, mi aspiración hoy, como me invitara Karen Thal justamente en la ENADE es a ser el Presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país que podamos compartir conjuntamente.

Y quiero que sepan que en lo que hemos presentado hay un interés real del Gobierno que presenta una visión, un camino, comparte públicamente sus objetivos y, también, las herramientas para conseguirlo. Y hay privados que nos han manifestado, con mucho interés, el respeto que le tienen a la palabra del Estado de Chile, el respeto que el Estado de Chile se ha ganado con el tiempo en el concierto internacional. Debido a su solidez, a su credibilidad hoy estamos abriendo nuevas posibilidades para que los inversionistas exploren nuevos caminos, pasar de extraer el litio y venderlo a producir carbonato o hidróxido de litio cada vez de mejor calidad, mejorar las técnicas de producción disminuyendo el impacto socioambiental, generar estudios, transferencia tecnológica, mayor conocimiento respecto de la tierra en que vivimos.

Por qué no prontamente, en el mediano plazo, baterías de almacenamiento de energía que nuestro país necesita. Me imagino que muchos de ustedes habrán estado en lugares como Cerro Dominador que tiene un tremendo potencial, pero que todavía no resolvemos cómo aprovechar toda la energía que no es continua, en particular la solar, para poder distribuirla a todo Chile y avanzar en, justamente, lo que señalaba Amparo, la descarbonización.

Sé que gran parte o todos quienes asisten a esta feria lo hacen con una motivación muy clara y muy loable, que es encontrar oportunidad de negocios donde invertir. Y lo que les digo, con total convicción, es que nuestro Gobierno está preocupado y ocupado para que todos ustedes puedan desarrollar estos negocios con la mayor certidumbre posible. Por eso, también, valoro el llamado a que cerremos pronto la discusión del Royalty que está bien avanzada.

Y les quiero decir, a la vez, que la certidumbre no es sinónimo de status quo, la certidumbre no significa que las cosas no cambien, la certidumbre significa tener reglas claras que el Estado respeta, que todos respetan. Y mi Gobierno cree en los cambios sostenibles en el tiempo que sabemos que para que sean sostenibles en el tiempo deben ser graduales. No se inventa un país de la noche a la mañana.

Creemos en repartir mejor la riqueza, creemos que las certezas que ustedes necesitan para invertir son también las certezas que nuestro pueblo necesita para vivir mejor.

Y, por eso, no me cabe ninguna duda que, si a Chile le va bien, si, como Chile nos cohesionamos más, a las empresas que ustedes representan también les va a ir bien y les va a ir mejor, y ese es un círculo virtuoso que tenemos que ser capaces de aprovechar.

Valoro, en ese sentido, las palabras de Amparo Cornejo en relación a la confianza y no puedo estar más de acuerdo. Ahí, quizás, es necesario que todos bajemos un poquito la guardia, bajemos las desconfianzas fundadas en prejuicios.

Muchas veces se nos exige a quienes hoy gobernamos autocrítica. Yo valoro muchísimo las palabras de Amparo que hacen una reflexión, también, respecto de la industria que hoy representa, una visión crítica con perspectivas de mejora, con todo el potencial que tiene.

Cuando todos actuamos con mayor humildad, partiendo por casa, y en este caso me refiero al Gobierno, pero encontrando interlocutores como el espíritu que ha manifestado Amparo acá, no me cabe ninguna duda de que vamos a poder entendernos y sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio de todos los chilenos y chilenas.

La confianza es, también, información. Y, por eso, les quiero contar que he instruido a todos mis Ministros del área económica y, por cierto, a la Ministra de Minería, Marcela Hernando, que organicen todas las reuniones que sean necesarias para que cada uno de ustedes puedan contar con la información que se requiere para poder comprender de mejor manera las posibles orientaciones de la Estrategia Nacional del Litio y, además, para que vayamos trabajando este tremendo desafío, esta oportunidad que no podemos perder, la trabajemos en conjunto.

Los invito a que confiemos mutuamente. Nosotros confiamos en el valor y la importancia del sector privado. Invito a todos a que confíen, también, en el valor y la seriedad del Estado. Tenemos buenos motivos, como chilenos, para sentirnos orgullosos de lo que representa el Estado de Chile expresado de muy buena manera, quizás, en CODELCO cuando pensamos que, por ejemplo, CODELCO, en sus 50 años de historia, ha aportado más de US$ 168 mil millones a la economía chilena, es el productor número uno de cobre en el mundo y es reconocido como líder en la producción del cobre mundial, y en los últimos 10 años la inversión en nuestros proyectos en CODELCO ha sido superior a los US$ 32 mil millones.

Lo propio ha hecho el mundo privado, nos beneficiamos mutuamente.

Es cierto que hemos tenido una baja en la producción, importante, del orden del 10%, si mal no recuerdo, el 2022 y conscientes que el 2022 disminuyó la producción de cobre en todo Chile más un 5%, quiero decirles y reiterarles que como Gobierno hemos tomado la decisión de reinvertir el 30% de las utilidades de CODELCO en la misma empresa para poder, justamente, mejorar su gestión; una gestión, además, que está altamente profesionalizada, en donde sus directores son elegidos por alta administración pública.

Y hemos tomado esa decisión de invertir el 30% a contrapelo del corto plazo. Muchas veces, desgraciadamente, la política electoral genera incentivos que hacen que los Gobiernos actúen con una vista de muy corto tiempo y a nosotros, como Gobierno, nos va a tocar que en los cuatro años vamos a tener en todos los años elecciones.

Y, frente a ese contexto, tenemos que ser capaces de pensar más allá de nuestro Gobierno porque decisiones como esta o la Estrategia Nacional del Litio están pensadas más allá de a quién beneficia en la próxima elección, están pensadas en la actual y en la próxima generación, como deben ser las políticas públicas serias, de largo plazo.

Y así como reflexionaba la presidenta del Congreso Expomin en su discurso, quiero referirme de manera muy breve, y con esto voy a ir cerrando, a algunos temas relevantes de la industria minera que se han tomado la agenda el último tiempo.

Hoy vamos a ingresar, durante la tarde, las nuevas indicaciones a la discusión del Royalty Minero con el fin de acercar definitivamente las posturas. Lo sabe el Senador Coloma, hemos estado conversando muchísimo, porque somos un Gobierno que tiene minoría en el Parlamento, tenemos que ser capaces de construir grandes acuerdos. Eso requiere voluntad de todos, no sólo del Gobierno para alcanzar, a la brevedad, en esta materia un acuerdo que implique, en particular para quienes viven en zonas mineras y demandan que la riqueza que se produce en sus tierras beneficie de manera más directa a las comunidades, una mejor distribución de los recursos.

Piensen en el ejemplo de Tierra Amarilla. ¿Por qué lugares que generan tanta riqueza para Chile son, en promedio, más pobres que el promedio de Chile? Eso es inexplicable. Qué importante lo que decía Amparo respecto al trabajo con las comunidades.

Segundo, como Gobierno buscamos entregar certezas para invertir y esas certezas tienen que tener su base en el cumplimiento de los más altos estándares ambientales.

Muestra de aquello es, por ejemplo, la aprobación del proyecto de Los Bronces que ha generado críticas, pero me gustaría compartir con ustedes una reflexión que hacía el Ministro Grau el día de ayer. Cuando se rechazó Dominga hubo un sector de la sociedad que nos criticó muy duramente y que tildó esa decisión como política, como una decisión política del Comité de Ministros. La verdad es que se siguieron las recomendaciones que los organismos técnicos presentaron al Comité de Ministros respecto de ese proyecto en específico.

Cuando se aprueba Los Bronces, lo que hacemos como Gobierno es seguir las recomendaciones técnicas de los organismos encargados, en particular del Servicio de Evaluación Ambiental. Y, en este caso, otro sector de la sociedad, distinto al anterior, nos acusa de que esta es una decisión política.

Cuando nos acusan de los dos lados, quizás, es porque estamos haciendo algo bien en esto, que es fortalecer la institucionalidad, tener reglas claras, dar certidumbre en el largo plazo, para nosotros eso es prioritario, fortalecer las instituciones.

Tercero, y ligado a lo anterior, tenemos una fuerte agenda de modernización y agilización de la entrega de permisos sectoriales. Esto implica varias reformas que, sin bajar los estándares medioambientales, puedan facilitar el que estos proyectos logren los permisos que se requieren en menor tiempo, con menos burocracia. Lo hemos conversado con Tech, en su momento, y hay una agenda de productividad, justamente, a cargo de eso en específico.

Ya cerrando, sabemos que nuestra historia, estimados y estimadas, está atravesada por la historia de la minería. Las minas del oro en el norte en el Siglo XVIII, del hallazgo de la plata en Chañarcillo, de los pampinos obreros del caliche, de los trabajadores de Lota del carbón, de los mineros que, muchas veces, no se les considera como tales, pero como vengo allá quiero también decirlo, los mineros de los hidrocarburos.

Permítanme una pequeña digresión, mi abuelo, nacido en 1908 que, por supuesto, falleció, estuvo presente en 1945 cuando en Manantiales sale el primer chorro de petróleo, antes, incluso, de la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, que se crea en 1950 con González Videla. Tenemos una historia que a todo Chile nos vincula también con la minería, una historia de la que tenemos buenos motivos para estar orgullosos y una historia de la cual, en lo malo, tenemos también que aprender. Y la base de esa historia son hombres y mujeres como mi abuelo o como muchos de ustedes que, quizás, no aparecen en las grandes cámaras, pero que se sacan la cresta para construir un mejor país, para generar riqueza y estamos orgullosos de ese valor.

Por eso, para mí es muy importante que Expomin haya ido creciendo, que en Expomin se planteen desafíos tan relevantes como cómo enfrentamos en conjunto la crisis climática, cómo nos relacionamos de mejor manera con las comunidades, cómo generamos mayor crecimiento para Chile, certezas para el mundo privado, un Estado responsable y que ese ánimo de convergencia se exprese concretamente en las políticas que llevemos adelante.

Muchísimas gracias a todos los presentes, les dejo un abrazo grande y, seguramente, con varios de ustedes nos veremos, espero, aquí mismo, a fines de junio, en la Feria del Hidrógeno Verde.