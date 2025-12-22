Los interesados pueden matricularse hasta el 30 de enero próximo completando el formulario disponible en la página web de la Universidad de O’Higgins.

Rancagua, 22 diciembre 2025.- A la espera permanecen los/as estudiantes que rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y que se prepararon en el Preuniversitario de la Universidad de O’Higgins (PreUOH). Nicole Araya es una de ellas, y declara: “Después de dar la PAES, claramente, sentí los nervios y la ansiedad de querer saber los resultados, pero de igual manera, sobre todo en el área de mi electivo (historia) me sentí bastante segura, porque pude contestar todas las preguntas que me hacían en base al contenido que vimos, al igual que con Matemáticas, y Competencia Lectora”.

Las matrículas del PreUOH están abiertas con una oferta académica orientada a estudiantes de 3° y 4° medio, además de egresadas y egresados, a través de distintos planes anuales e intensivos. El Plan Anual para 4° medio y egresados/as considera preparación en las dos asignaturas obligatorias —Competencia Lectora y Competencia Matemática 1— junto a una asignatura electiva a elección entre Historia y Ciencias Sociales, Ciencias o Competencia Matemática 2. Las asignaturas obligatorias se imparten en dos clases semanales de 1,5 horas cada una, mientras que la electiva contempla una clase semanal de igual duración. Este plan tiene un valor de $840.000, con clases entre abril y noviembre de 2026, y matrículas abiertas desde diciembre de 2025.

En tanto, el Plan Anual para 3° medio está dirigido a estudiantes que cursan ese nivel y contempla las asignaturas de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, cada una con una clase semanal de 1,5 horas. Su valor es de $340.000, con clases de abril a noviembre de 2026 y proceso de matrícula a partir de diciembre de 2025. Ambos planes anuales incluyen, como beneficio, un curso de nivelación en matemática para quienes se matriculen hasta el 30 de enero. A esta oferta se suma el Plan Intensivo, destinado a estudiantes de 3° y 4° medio y egresados/as, con la misma estructura académica del plan anual para 4° medio, por un valor de $500.000, con clases entre agosto y noviembre de 2026 y matrículas desde junio del mismo año.

“El PreuUOH, es un proyecto vinculante con la misión pública y regional de nuestra casa de estudios, pues pone al servicio de la comunidad sus competencias del conocimiento en función de la preparación de las pruebas de acceso a la Educación Superior, además de brindar una orientación vocacional en la que los/as estudiantes puedan explorar las diversas áreas de formación de las universidades chilenas. Debemos entender que esto se relaciona estrechamente con las oportunidades que una institución estatal debe brindar a la sociedad, con altos estándares de calidad”, destaca el coordinador de la iniciativa, Mauricio Díaz.

Para su versión 2026 se potenciará el trabajo realizado en las asignaturas obligatorias, y se profundizará en las ciencias, llevando a cabo un plan estratégico basado en el aprendizaje y enseñanza de las habilidades propias de esta prueba. Además, se potenciará nuevamente la orientación vocacional con charlas impartidas por profesionales expertos/as en la materia.

Quienes se matriculen hasta el 30 de enero – completando el formulario disponible en la página web de la UOH – obtendrán una nivelación de Matemática totalmente gratis.

Más información en https://www.uoh.cl/admision/preuoh/ y consultas al correo electrónico: preuoh@uoh.cl.