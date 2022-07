Más de un centenar de jóvenes de educación media participaron en clases universitarias impartidas por docentes y académicos/as de la Universidad de O’Higgins. Esta instancia educativa se repetirá este verano, nuevamente en el Campus Rancagua.

Las ganas de participar, aprender y relacionarse entre pares son algunos de los elementos en común de los/as estudiantes que asistieron a la primera versión de la Academia de Invierno UOH. Clases que fueron impartidas por docentes y académicos/as de la Universidad Estatal de O’Higgins entre el 18 y 22 de julio en el Campus Rancagua. La organización es un esfuerzo transversal de distintas unidades de la UOH, entre ellas, Dirección de Admisión y Acceso Efectivo, Dirección de Gestión Académica y académicas del Instituto de Ciencias de la Salud UOH e Instituto de Ciencias de la Educación.

Al término de esta instancia educativa, más de un centenar de jóvenes recibieron un certificado que avaló su asistencia y además conocieron la oferta académica de la UOH junto a monitores/as del staff de Admisión UOH.

“Estamos muy orgullosos/as de los/as estudiantes que participaron con compromiso, motivación y ganas de aprender. Se contó con distintos cursos de las áreas de Ciencias, Humanidades, Idiomas, Matemática e Ingeniería. Abrir las puertas de nuestra universidad, permite acercar a los estudiantes de la Región de O’Higgins a la Educación Superior, conociéndola de primera fuente. Contamos, además, con 71 estudiantes provenientes de liceos adscritos al Programa de Acceso a la Educación Superior de la Universidad de O’Higgins (PACE UOH), lo que también nos hace muy felices, las oportunidades llegan para todos/as”, declaró la coordinadora de Programas Escolares UOH , Paulina Valenzuela.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de cierre, desarrollada en el auditorio del Campus Rancagua, fue cuando a través de un video recordaron sus clases y algunas de las actividades prácticas realizadas. Además, el Vicerrector académico, Marcello Visconti, les dio a conocer las nuevas carreras con las que contará la UOH a partir del año 2023: Kinesiología, Tecnología Médica, Nutrición y Dietética y Contador Auditor.

“Fue muy emocionante culminar esta Academia de Invierno y ver las reacciones que han tenido los/as estudiantes al observar sus logros y, al mirarse haciendo actividades que los/as han acercado a lo que es la experiencia universitaria. Los/as esperamos para la Academia de Verano del año 2023 y, en un futuro, que también puedan ser parte de esta comunidad como esta comunidad como universitarios de la UOH”, destacó Visconti.

“Esta experiencia fue muy linda. Me gustaría estudiar Psicología aquí, en la Universidad de O’Higgins. La experiencia fue muy cool, muy cálida y todo fue muy lindo. Pensé que quizás no íbamos a alcanzar a hacer más amigos/as, pero la verdad es que no fue así, sino todo lo contrario”, manifestó José Arrieche, estudiante que participó del curso “El corazón tiene razones que la razón nunca entenderá”.

Estudiantes de Enseñanza Media podrán reunirse nuevamente en la Academia de Verano UOH que se realizará en enero de 2023. Toda la información se dará a conocer a través de la web www.uoh.cl, y las redes sociales de la Universidad de O’Higgins y en el Instagram @academias_uoh.