Pro O’Higgins, Tinguiririca Energía y SLEP Colchagua valoraron los mensajes y creatividad de las niñas y niños.

Un total de 377 videos pertenecientes a 14 escuelas y liceos de las comunas de Placilla, Nancagua y San Fernando, fueron recibidos en el marco del concurso “Vive y consume consciente, por la cruzada ambiental”, organizado por Corporación Pro O’Higgins, Tinguiririca Energía y el Servicio Local de Educación Colchagua – SLEP.

La entrega de los premios a algunos ganadores se realizó en la escuela Dany González de la comuna de Placilla, luego de la difícil decisión tomada por el jurado integrado por 23 participantes de diversas entidades y empresas de la región.

El Gerente General de Corporación Pro O’Higgins, Braulio Guzmán, indicó que los videos enviados eran lecciones y recomendaciones desde la mirada de los niños y niñas, de cómo cuidar la naturaleza y el medio ambiente.

“Esta es la culminación de una iniciativa que desarrollamos con Tinguiririca Energía al que se sumó el SLEP Colchagua, que buscaba llevar los conceptos a la acción; los conceptos aprendidos en las charlas de cambio climático y eficiencia energética con los establecimientos educativos y a la acción, porque invitamos a los niños a que sean agentes de cambio aplicando la creatividad a través de un video donde se muestra una conducta a superar que afecta el medio ambiente”, explicó Guzmán.

El concurso invitaba a las niñas y niños, y adolescentes de las comunas del SLEP de Colchagua, a grabar un video casero donde se evidenciara una situación a mejorar relacionada con eficiencia energética, cambio climático o cuidado del medio ambiente con la respectiva propuesta de solución.

Relaciones virtuosas por la educación ambiental

Desde hace varios años, Tinguiririca Energía ha sido un aliado de Pro O’Higgins en el impulso de iniciativas que motiven las buenas conductas hacia el cuidado medio ambiente.

Roberto Leiva, Subgerente de Medio Ambiente de esta empresa, valoró la masiva participación de las niñas y niños.

“Nos tomó por sorpresa y es muy grato ver el impacto que tuvo el concurso, eso demuestra la preocupación de los niños por el cuidado del medio ambiente y la necesidad que tenemos de hacer acciones reales y de consumir consciente como decía el emblema del concurso. Ha sido muy importante esta unión de años con Pro O’Higgins y ahora con SLEP que se une y esperamos seguir trabajando de la mano, porque son relaciones virtuosas que nos permiten impactar a más personas”, destacó Leiva, Subgerente de Medio Ambiente de Tinguiririca Energía.

Por su parte, Héctor Saravia, subdirector de la Unidad de Apoyo Técnico de Aprendizaje del SLEP Colchagua, manifestó su alegría por el compromiso de los niños y niñas.

“Nos alegra montones y nos llena de orgullo que cada vez haya más conciencia de lo que es el medio ambiente, los niños y jóvenes nos están dando llamados a los adultos a seguir trabajando por mitigar el cambio climático. La gran participación a través de los videos da cuenta de la preocupación de los niños”, explicó.

Ganadores

En la Categoría Básica los ganadores fueron:

1º lugar: Benjamín Manriquez, Escuela Abraham Lincoln

2º lugar: Catalina Vásquez, Escuela Dany González

3º lugar: Nicolás Guzman, Escuela Dany González

La mención honrosa fue para Tania Larenas, Escuela Adriana Lyon

En la Categoría Enseñanza Media los ganadores fueron:

1º lugar: Vicente Pérez. Liceo Juan Pablo II

2º lugar: Alan Farfán. Liceo Alberto Valenzuela Llanos

3ºlugar: Oliver Pereira. Liceo Alberto Valenzuela Llanos

La mención honrosa fue para Maciel Ramos, Liceo Felisa Tolup

También se premiaron a los liceos: instituto Alberto Valenzuela Llanos de San Fernando; Escuela Adriana Lyon Vial de Nancagua y Escuela Dany Germán Gonzalez de Placilla por su participación.

Nicolás Guzman de la escuela Dany González fue uno de los ganadores. Emocionado por el premio dejó claro que su intención era dejar un mensaje.

“Tenemos que cuidar el agua, no gastarla de mala forma, en algún momento nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir. Participé para dar un ejemplo a las personas, no me di el tiempo de pensar en que era un concurso, sólo que quería dar un mensaje”, reflexionó el ganador del tercer lugar de la categoría básica.

La directora de la escuela Dany González ubicada en la comuna de Placilla, Irma Jara Reyes, resaltó que estas iniciativas lleguen a los establecimientos más apartados. “Esto fue todo un proceso de aprendizaje que nos gratifica. El concurso promovió los valores fundamentales que son parte de nuestro sello educativo, el trabajo en equipo, la inclusión, la creatividad, entre otros. El involucrar estudiantes de las escuelas más apartadas le puede cambiar la vida a ellos, porque los motiva a seguir por ese camino”, aseguró.