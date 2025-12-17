Con una activa participación, Corporación Pro O’Higgins junto a sus empresas socias Sodexo, Inacap, Essbio, Metrogas y ME Elecmetal, junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede de O’Higgins, fue parte de la invitación a la charla “Motores para Impulsar el Crecimiento Sostenible de Chile”, instancia que convocó a representantes del mundo gremial, empresarial y académico de la región.

La actividad contó con la exposición de Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrentan los territorios para avanzar hacia un crecimiento sostenido, con foco en la productividad, la colaboración público-privada y el desarrollo regional.

Desde la CChC O’Higgins, su presidente Francisco Donoso destacó el valor de este tipo de encuentros señalando que “es una gran alianza entre gremios por el desarrollo de la región”, relevando la importancia de generar espacios de diálogo y coordinación entre los distintos actores productivos.

En esa misma línea, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, subrayó que “siempre es muy relevante unirse desde los diferentes sectores que representan la región y conversar sobre los desafíos y oportunidades de los territorios”, enfatizando la necesidad de una mirada compartida para impulsar el crecimiento.

Visión y compromiso desde Pro O’Higgins y sus empresas socias

El presidente de Pro O’Higgins, Felipe Díaz, valoró la instancia como un punto de partida para fortalecer el trabajo colaborativo regional. “Es un puntapié para generar la conciencia de agrupar los gremios de la región, unir fuerzas y trabajar con las autoridades para movilizar los propósitos comunes que impulsan el desarrollo económico de la región”, afirmó.

Desde el ámbito académico, Ángelo Palazzi, vicerrector de Inacap sede Rancagua y vicepresidente de Pro O’Higgins, recalcó el rol de la formación y el conocimiento en los motores de desarrollo. “Dentro de los motores de desarrollo por supuesto que debe estar la academia y principalmente tenemos que integrarnos como Pro O’Higgins. Se piensa que las soluciones de las regiones para transitar hacia la productividad es andar acompañados, avanzar unidos. Porque para llegar lejos es necesario trabajar en equipo y buscar soluciones conjuntas a problemas comunes”, señaló.

Por su parte, Hernán Berríos, gerente regional de Essbio y director de Pro O’Higgins, indicó que “fue una instancia muy importante que nos entregó una mirada global de cómo avanza la región con los temas fundamentales de aspectos productivos y económicos. Tenemos grandes desafíos para potenciar el desarrollo productivo y es un motor que nos impulsa y para el cual debemos estar alineados como empresa”.

Asimismo, Benjamín Luks, director zonal Región de O’Higgins de Metrogas y director de Pro O’Higgins, valoró positivamente el diálogo intergremial, destacando que “me parece muy correcto y favorable que las empresas y gremios hablen entre ellos para aunar criterios y esfuerzos en pos del desarrollo de la región”.

Finalmente, Rodrigo Ogalde, gerente de recursos humanos de ME Elecmetal, enfatizó el impacto transversal de estas instancias, señalando que “es una tremenda oportunidad para potenciar la región en sus diferentes frentes productivos, incluyendo el turismo”.