La destacada productora agrícola de Chépica, Felicita Moreno Ruz, ganó el Premio a la Innovación FIA-INDAP en la Expo Mundo Rural que con gran éxito se realizó desde el jueves 23 al domingo 26 de octubre en el Parque Estadio Nacional de Santiago. La representante de la región de O’Higgins compartió el primer lugar en dicho concurso con una productora caprina de La Higuera.

El importante premio lo obtuvo con uno de sus nuevos productos: el aceite de maní, el cual es rico en vitamina E y grasas saludables, lo que beneficia la salud cardiovascular y la hidratación de la piel y el cabello. Se puede usar para cocinar y en ensaladas; como también para masajes en el cabello y para el cuidado de la piel.

Felicita recibió emocionada el premio. “Estoy muy contenta –comentó-. No lo esperaba, nunca pensé que podría ganar y es un estímulo para mí. Ahora hay que dar a conocer más este producto y este premio me ayudará mucho”.

Esta agricultora del sector La Orilla de Auquinco de la comuna de Chépica lleva más de 20 años produciendo maní y ofreciendo diversas variedades: confitado, con cáscara, natural, salado, con miel y otros. También produce mantequilla de maní y su premiado aceite.

Cultiva maní en 10 hectárea de terreno, obteniendo un producto de primera calidad. Bajo la marca Vicar y con el apoyo de INDAP ha logrado consolidar su empresa familiar que también da trabajo a personas de su comuna.

El director regional de INDAP, Braulio Moreno, expresó sus felicitaciones a Felicita Moreno; agregando que la Región de O’Higgins estuvo muy bien representada por los 11 emprendedores que participaron en la Expo, entre ellos la artesana de Paredones, Graciela Toledo Muñoz, que este año obtuvo el Premio Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2025 en la categoría Artesanías. Se reconoció así sus más de 40 años de trayectoria en el trenzado de paja de trigo Ligún, un oficio tradicional de la localidad de Cutemu; rescatando así una técnica ancestral y una tradición de más de 200 años.

POSITIVO BALANCE DE LA EXPO MUNDO RURAL

Durante los cuatro días de la Expo Mundo Rural organizada por INDAP llegaron más de 30 mil visitantes y los 130 expositores de agroelaborados, vinos, licores, productos frescos y artesanías registraron transacciones comerciales por $404.900.312, un 60% más que en la versión 2024.

Junto con celebrar estas cifras, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, agradeció a los habitantes de Santiago y regiones que llegaron hasta el coliseo deportivo para conocer y apoyar a los emprendedores de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena del país: “Queremos que esta iniciativa perdure y crezca, para que el mundo rural venda sus productos y mejore su economía local, pero también para que los visitantes sepan de dónde vienen los alimentos que consumimos y proyectemos el campo. Somos lo que comemos”.

Agregó: “Hicimos un esfuerzo por traer a mujeres, jóvenes y pueblos originarios para emparejar la cancha y que no se pierdan las tradiciones del campo. Tenemos desafíos importantes: revertir la migración del campo a la ciudad, y por eso las políticas para jóvenes rurales que ha impulsado el gobierno, además de velar la seguridad alimentaria y potenciar una agricultura más sustentable”.