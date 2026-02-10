El proyecto Molino Koke, desarrollado bajo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), considera departamentos de entre 57 y 67 m², con altos estándares de habitabilidad, accesibilidad universal, áreas verdes, juegos infantiles y equipamiento comunitario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cerca de 300 personas.

Rancagua, 09 de febrero 2026-. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto al Seremi de Vivienda de la región de O’Higgins, Luis Barboza, la directora (s) del Serviu O’Higgins, Morín Contreras, el Gobernador de la región de O’Higgins, Pablo Silva y el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, encabezaron la ceremonia de entrega de 96 viviendas del proyecto Molino Koke, iniciativa que beneficiará a cerca de 300 personas de la comuna.

El conjunto habitacional forma parte del Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Gobierno de Chile, cuya meta es entregar 260 mil viviendas a nivel nacional, y se emplaza en un sector consolidado de la ciudad, con acceso a servicios, áreas verdes y locomoción colectiva.

Durante la actividad, el ministro Carlos Montes destacó que “hoy estamos entregando este proyecto que está dentro de la ciudad, a pocos minutos del centro de Rancagua, porque queremos que las familias no se alejen de los lugares donde nacieron, en los barrios donde se desarrollaron. Seguimos avanzando en esta región donde el Plan de Emergencia Habitacional cumplió su meta y seguiremos avanzando para entregar soluciones a las familias que necesitan una vivienda”.

Además, la autoridad de Vivienda, agregó que “se requiere que las viviendas sociales mejoren. Creemos que eso es fundamental, la vivienda social es una vivienda digna, de

calidad y de buenas condiciones y que tiene que durar y mantenerse en el mismo nivel a lo largo de los años”.

En la instancia también se hizo presente el Gobernador de la región de O´Higgins, Pablo Silva, quien expresó su emoción por esta entrega. Comentó que “quiero agradecer todo el trabajo que están haciendo, reiterar y agradecer a nombre de la región al ministro, lo que significan las políticas de vivienda que se han implementado en este gobierno, al equipo de la región por cumplir y superar la meta. Estamos contentos por lo que está pasando y a cuidar este maravilloso conjunto habitacional”.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que “es un día especial para las familias que recibirán su departamento, pero también para la ciudad, saben bien que acá hay una larga historia. Pocas veces se ve en nuevos proyectos, que entrega el Ministerio, que exista una mayoría de beneficiarios que sean rancagüinos que lucharon años por este sueño. La invitación que se hace, y que es uno de los grandes desafíos, es a trabajar acá y a vivir en comunidad”.

El dirigente del proyecto, Sergio Huenchul, destacó que “quiero agradecer a todas las autoridades, a las instituciones involucradas y a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Su apoyo fue clave para que hoy estemos celebrando este logró tan importante para nuestras familias”.

El proyecto Molino Koke, desarrollado bajo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), considera departamentos de entre 57 y 67 m², con altos estándares de habitabilidad, accesibilidad universal, áreas verdes, juegos infantiles y equipamiento comunitario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cerca de 96 familias de Rancagua.

Con esta entrega, la Región de O’Higgins continúa consolidando el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, superando su meta regional y reafirmando el compromiso del Gobierno con el acceso a una vivienda digna y bien localizada.