En la ciudad de Rancagua se dio el vamos al lanzamiento regional del primer “Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino 2025”, que convoca a unos 200 jóvenes provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile, y que es liderado por la Federación de Ajedrez de Chile, AJEFECH.

* Este evento internacional partirá oficialmente el lunes 3 de noviembre, para posicionar a Chile como escenario de competencias deportivas de clase mundial, en una jornada que se extenderá hasta el sábado 8 del mismo mes.

Al respecto, la Presidenta de la Federación Nacional de Ajedrez, Alejandra Díaz, destacó que “es un hito histórico que Chile sea sede del primer Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino, lo cual permitirá articular una inédita plataforma de intercambio cultural, desarrollo cognitivo y educacional, generando un círculo virtuoso que promueve el ajedrez terapéutico en la sociedad chilena”. También agradeció el permanente respaldo de la FIDE, por confiar a Chile la sede de eventos internacionales con un eje estratégico descentralizador.

Asimismo, Alejandra Díaz señaló que “estamos reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento del deporte formativo en Chile, con competencias que marcarán positivamente la vida de cientos de jóvenes del continente”.

La Presidenta de la Federación Nacional de Ajedrez enfatizó también que “el desafío es que se vayan sumando más colegios y clubes de ajedrez de todas las comunas de Chile”.

Como invitado especial asistió el referente mundial del ajedrez, periodista español, conferencista y reconocido divulgador internacional, Leontxo García, quien realizó una gira por nuestro país, patrocinada por FIDE AMÉRICA y su Comisión de Educación, reuniéndose con diversas autoridades y realizando exposiciones tendientes a promover el ajedrez como herramienta terapéutica – pedagógica y el valioso aporte en el ámbito de la educación.

La Rectora de la Universidad de O´Higgins, Fernanda Kri Amar, señaló que es importante acoger este evento deportivo en la UOH, y es un avance para la descentralización del país. Agregó -además- que el hecho de que se escogiera la Región de O’Higgins y la Universidad para ser sede de este campeonato llena de orgullo y alegría a la comunidad regional. Aseguró -también- que la casa de estudios se encuentra muy expectante de lo que pasará entre el 3 y el 8 de noviembre, y será emocionante tener la biblioteca universitaria llena de deportistas, practicando este hermoso deporte y esperando que contagie a toda una comunidad universitaria y que exista cada vez más personas jugando ajedrez.

Este evento es liderado por la Federación de Ajedrez de Chile, AJEFECH, en colaboración con la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, conformándose en una instancia que marca el inicio del torneo más importante de Sudamérica.

El lanzamiento regional del primer “Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino 2025”, realizado en la Universidad de O´ Higgins, en Rancagua, contó con la asistencia de diversas autoridades regionales, comunales, deportivas y de educación.