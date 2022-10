Acción judicial pretende marcar un precedente sobre las denominadas “funas a las autoridades” y llamar a las recurridas, a entregar ante los tribunales de justicia todos los antecedentes de los supuestos actos de misoginia cometidos por Lenin Arroyo en el Core.

El abogado Felipe León interpuso en la Corte de Apelaciones de Rancagua, un recurso de protección en favor del consejero regional independiente Lenin Arroyo, a quién el pasado 28 de septiembre sus colegas mujeres del Core de O’Higgins acusaron de actos de misoginia. Ese mismo día las involucradas instalaron carteles en la sesión de la comisión deportes y ante el plenario del consejo regional, protestando luego en el patio del gobierno regional y ante medios de comunicación con carteles donde denunciaban supuestos actos de maltrato hacia las mujeres de ese cuerpo colegiado.

El profesional argumentó que “las recurridas no pueden hacerse justicia por mano propia. La Corte Suprema ha dictado en reiteradas sentencias que la “funa” es una forma de autotutela y que lesiona la honra. Si es que ellas tienen algún parecer respecto a las actuaciones, acciones u omisiones del recurrente, ellas tienen que recurrir únicamente a la justicia y no pueden hacerse justicia por mano propia. Interpusimos esta acción constitucional a objeto de que la Corte estime que la conducta de ellas es absolutamente ilegal y, en consecuencia, no sigan lesionando la honra de mi representado”.

El abogado del consejero regional, afirmó también, que se solicita a la justicia la eliminación de todo contenido publicado en desmedro o descrédito de su representado y que las consejeras regionales se abstengan en lo sucesivo de realizar nuevas publicaciones o funas de cualquier tipo y por cualquier vía. También reiteró que no existe ninguna prueba fehaciente de maltrato o misoginia realizado por el consejero regional al interior del Core de O’Higgins y que todo obedece a una persecución contra el fiscalizador público que ha realizado diversas denuncias por el mal uso de recursos públicos en ese consejo regional.

“PRETENDEN CANCELAR AL ADVERSARIO POLÍTICO CON FUNAS Y SIN ARGUMENTOS”

Por su parte, el consejero regional Lenin Arroyo fue enfático en señalar que “con estas acciones de funas con fotografías y frases alusivas al maltrato que propagan por redes sociales y medios de comunicación pretenden cancelar al adversario político sin argumentos. No existe ningún emplazamiento a la honra, prestigio y dignidad de ninguna mujer, ni consejera regional, como tampoco ningún comentario que desestime habilidades personales, experticia y capacidad de gestión de las aludidas. Han falseado la realidad. Si se sienten agredidas que concurran a tribunales con medios de prueba, claros, precisos y responsablemente”.

COMITÉ DE “JUICIO POLÍTICO”

Arroyo, dijo además que las mismas consejeras han presionado para que se constituya un comité de ética con la finalidad de sancionarlo.

“Desde hace tiempo que venían con la idea de conformar un comité de ética para sancionar mis dichos. Porque han sido denunciados incluso a contraloría por el abuso de los viáticos, porque aquí existe la “cultura del viático” y existe una investigación del órgano contralor que va a arrojar importantes resultados. Pero este es un “comité de juicio político” que pretende imponer mediante la sanción una mordaza a lo que hemos venido denunciando. No lo aceptaré. Allí existe una animadversión hacia mi persona, existe misandria, es un comité que no entrega garantías de objetividad ni del debido proceso, toda vez, que las mismas acusadoras compondrán dicho comité. Es cosa de que se reúnan y bajen el pulgar en señal de que los leones salgan para atacar a su presa. No espero nada de ese comité”, afirmó la autoridad.

El consejero regional Lenin Arroyo, indicó finalmente, que todo lo dejará en manos de la justicia, que se encuentra tranquilo y con permanente apoyo ciudadano, y que su labor se centrará en trabajar los proyectos sociales importantes para la región y no estar preocupado de temas que a la ciudadanía no le interesan, pues ellos, dijo “quieren solución a sus problemas”.

Precisó además que “existe un feminismo fundamentalista que pretende cancelar opiniones político públicas e incluso ideas. Hoy me ocurre a mí, mañana será otro consejero regional e incluso cualquier otra autoridad, cuando se les cuestione con acusaciones sin pruebas y se les fune por redes sociales o la prensa. Seguiré por el mismo rumbo, denunciando lo que haya que denunciar moleste a quién le moleste”.