A través de esta iniciativa municipal, vecinos y visitantes podrán explorar distintos espacios icónicos que forman parte de la memoria urbana rancagüina.

Rancagua se prepara para vivir una nueva versión del Día de los Patrimonios con uno de sus panoramas más atractivos: el recorrido por los 11 hitos patrimoniales de la ciudad, actividad impulsada por el municipio que se desarrollará el sábado 30 y domingo 31 de mayo entre las 10:00 y las 16:30 horas. La instancia permitirá a vecinos y visitantes descubrir parte importante de la historia local mediante una ruta urbana que integrará arquitectura, memoria, cultura y patrimonio vivo.

El circuito contempla espacios emblemáticos como el Espacio Cultural La Merced, la Plaza de Los Héroes, el ex Colegio Marcela Paz, la Casa de la Cultura y el Teatro Apolo, además de otros lugares profundamente ligados a la identidad rancagüina como el Mercado Modelo, la Estación de Ferrocarriles y el Cementerio N°1. También forman parte del recorrido la Casa del Pilar Esquina, el pasaje Trénova y el Estadio El Teniente, configurando un amplio mapa patrimonial de la ciudad.

Como parte de esta experiencia, se entregará un “pasaporte patrimonial” a las personas en el primer punto del recorrido al que asistan y que permitirá incentivar la visita a los distintos hitos contemplados en la ruta. La propuesta busca acercar a la comunidad a lugares que forman parte de la vida cotidiana de Rancagua, pero cuyo valor histórico y cultural muchas veces pasa desapercibido.

La iniciativa se enmarca dentro de la programación oficial del Día de los Patrimonios 2026 organizada en la capital regional, que durante todo el fin de semana sumará actividades culturales, recorridos guiados, muestras artísticas y experiencias comunitarias. Con ello, Rancagua apostará por transformar sus espacios históricos en puntos de encuentro abiertos a toda la ciudadanía, promoviendo el rescate y la valoración de la memoria local. La programación completa de actividades se encuentra disponible en munirancagua.gob.cl