La iniciativa será financiada por el Gobierno Regional y permitirá intervenir tres puntos estratégicos de Avenida República de Chile, una vía que durante los últimos años ha registrado diversos accidentes de tránsito y donde este viernes se produjo un nuevo atropello de dos personas.

La noche de este viernes y luego de reunirse con vecinos de Avenida República de Chile, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, anunció la ejecución de tres nuevos cruces semaforizados en este importante eje vial de la comuna. La medida responde al trabajo que el municipio viene desarrollando para fortalecer la seguridad vial en un sector donde, durante los últimos años, se han registrado distintos siniestros y que esta noche volvió a ser escenario de un grave accidente, cuando dos personas fueron atropelladas.

La autoridad comunal informó que este lunes se firmará el convenio con el Gobierno Regional que permitirá financiar las obras, las que ya cuentan con aprobación técnica y fueron priorizadas por el municipio en coordinación con la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Los nuevos dispositivos se instalarán en tres puntos considerados críticos por su alto flujo vehicular y peatonal: la intersección de Avenida República de Chile altura Tomás Guaglén; el paso peatonal ubicado a la altura de calle Hilario Vial, que conecta el sector del Parque Cordillera; y el cruce de Avenida República de Chile con calle Madrid. Tras la firma del convenio comenzarán los procesos administrativos y de licitación, con el objetivo de iniciar las obras durante los últimos meses de este año.

“Entendemos completamente la preocupación de los vecinos. Nuestra responsabilidad es escucharlos, actuar y entregar soluciones concretas. Por eso priorizamos estas obras, que permitirán mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por este sector. Este lunes daremos un paso muy importante con la firma del convenio que hará posible su ejecución”, señaló el alcalde Raimundo Agliati.

Mientras se desarrollan las etapas previas al inicio de las obras, el municipio reforzará la demarcación de los pasos peatonales, evaluará medidas de apoyo para facilitar cruces seguros en horarios de mayor circulación y mantendrá un monitoreo permanente del sector. Asimismo, el alcalde hizo un llamado a respetar los límites de velocidad y los pasos peatonales, enfatizando que la seguridad vial también depende del compromiso y la responsabilidad de todos quienes transitan por las calles de la ciudad.