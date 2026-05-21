Las iniciativas contemplan obras de pavimentación, instalación de resaltos y nuevas medidas de seguridad vial en barrios y vías estratégicas de Rancagua.

Más de $780 millones invertirá la Municipalidad de Rancagua en una serie de obras destinadas a mejorar la seguridad vial y la conectividad en distintos sectores de la comuna. Los trabajos consideran pavimentación, instalación de resaltos, señalética, tachas reflectantes y demarcaciones, beneficiando tanto a sectores residenciales como a vías de alto tránsito.

Dentro de las obras que se ejecutarán en la comuna, destaca una inversión de $400.395.296 destinada a reforzar la seguridad vial en distintos barrios de Rancagua, mediante la instalación de 218 resaltos de caucho en 67 villas y poblaciones. Además, se incorporarán más de 5 mil tachas reflectantes, señalización vertical y demarcaciones viales en sectores poniente, rural, centro oriente, oriente periférico, oriente y norte de la ciudad.

Las obras también contemplan intervenciones en calle Taltal, donde se implementarán cruces tipo, señales “Pare” y “Ceda el Paso”, además de dispositivos de rodado y demarcaciones peatonales para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial del sector.

A esto se suma el mejoramiento vial de Camino San Ramón, iniciativa que considera una inversión municipal de $103.102.190 para la repavimentación de 1.270 metros cuadrados de calzada en el tramo comprendido entre la Ruta H-210 y calle Los Criadores.

Los trabajos incluirán además demarcación vial, instalación de señalética y tachas reflectantes, mejorando las condiciones de tránsito y seguridad en uno de los accesos relevantes del sector. Asimismo, el proyecto ya cuenta con una primera etapa finalizada, correspondiente a obras de mitigación con financiamiento privado, que contemplaron la ejecución de 3.590 metros cuadrados de mejoramiento de calzada, con una inversión de $278.367.312.

Desde el municipio destacaron que estas obras forman parte del trabajo permanente para mejorar la infraestructura vial de Rancagua y avanzar hacia una comuna más segura, ordenada y conectada. Asimismo, señalaron que las iniciativas permitirán entregar mayor tranquilidad a vecinos y vecinas, fortaleciendo la seguridad tanto en barrios residenciales como en vías de circulación urbana.