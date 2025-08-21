El operativo contempla limpieza y plantación de árboles para recuperar el sector y brindar un espacio más seguro y amigable para la comunidad.

La Municipalidad de Rancagua llevará a cabo este miércoles 20 de agosto, desde las 09:00 horas, un operativo de recuperación de microbasural en la Avenida Provincial.

En la instancia se desarrollará la limpieza del bandejón central y la plantación de especies de bajo consumo hídrico y árboles, con el fin de mejorar la estética y funcionalidad del sector.

La iniciativa busca involucrar a la comunidad en el cuidado del entorno urbano, promoviendo la reflexión sobre la importancia de mantener los espacios públicos libres de basura.

Con este operativo, la Municipalidad reafirma su compromiso con el medioambiente y la calidad de vida de las vecinas y vecinos, destacando la responsabilidad compartida en la conservación de los espacios comunes.