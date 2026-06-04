La iniciativa busca poner en valor espacios históricos y proyectar nuevas oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudad.

En una significativa ceremonia realizada en el Ex Colegio Marcela Paz, la Ilustre Municipalidad de Rancagua y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) suscribieron un acuerdo simbólico para avanzar en el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, iniciativa que permitirá impulsar proyectos de recuperación de inmuebles históricos y espacios tradicionales del centro de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el contexto de la celebración del Día del Patrimonio Cultural 2026 y reunió a autoridades nacionales, regionales y comunales, además de vecinos y representantes del mundo cultural y patrimonial de la comuna.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati Marchant, destacó que la recuperación del patrimonio forma parte de una estrategia para devolver vida al centro histórico y recuperar espacios que son parte de la identidad de la ciudad.

“La recuperación del Ex Colegio Marcela Paz y este acuerdo representan una señal concreta de futuro para Rancagua. Recuperar nuestros espacios históricos significa recuperar identidad, seguridad, vida de barrio y orgullo por nuestra ciudad. Queremos volver a poner en valor nuestro centro y avanzar hacia una ciudad más viva, más integrada y con espacios al servicio de la comunidad”, señaló el jefe comunal.

El acuerdo permitirá avanzar en iniciativas orientadas a rescatar inmuebles patrimoniales y fortalecer el desarrollo urbano del casco histórico de Rancagua, promoviendo además la recuperación de barrios tradicionales y espacios públicos emblemáticos.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, valoró el trabajo conjunto con el municipio y destacó la importancia de impulsar proyectos que permitan recuperar el patrimonio urbano y fortalecer la identidad de las ciudades.

Con este paso, Rancagua continúa avanzando en la recuperación de su patrimonio y en una estrategia de revitalización urbana que busca rescatar espacios emblemáticos y devolver protagonismo al centro histórico de la ciudad.