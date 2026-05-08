Las faenas buscan mejorar la conectividad y seguridad vial en una de las principales arterias de la comuna y continuarán durante las noches de hoy viernes, lunes y martes de la próxima semana, entre las 22:00 y las 05:00 horas.

La Municipalidad de Rancagua continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad con nuevos trabajos de recapado asfáltico en la Ruta H-10 Avenida Presidente Salvador Allende, una de las principales vías de conexión intercomunal.

Las obras tienen como objetivo mejorar las condiciones del pavimento, reforzar la seguridad vial y entregar una circulación más expedita y segura para automovilistas, transporte público y vecinos que transitan diariamente por esta importante arteria.

Estos trabajos se suman a otras intervenciones que el municipio ha impulsado en distintos puntos de la comuna, como en Las Coloradas y camino San Ramón, donde también se han ejecutado mejoras orientadas a recuperar calles deterioradas y elevar la calidad de vida de las familias de Rancagua.

Desde el municipio y a través del alcalde Raimundo Agliati, se señaló que este plan de recuperación vial busca avanzar de manera progresiva en distintos sectores de la ciudad, priorizando rutas con alto flujo vehicular y calles que por años presentaron un importante nivel de desgaste.

Cabe mencionar que los trabajos se seguirán realizando durante las noches de hoy viernes, además del lunes y martes de la próxima semana, entre las 22:00 y las 05:00 horas, por lo que se hace un llamado a conducir con precaución y considerar eventuales desvíos o restricciones mientras se desarrollan las faenas.