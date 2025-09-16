Hoy comenzó a funcionar el nuevo servicio municipal de grúas, que estará operativo de manera permanente para retirar vehículos y carros que se encuentren fuera de la normativa.

El primer operativo se realizó en avenida República de Chile, frente al complejo Patricio Mekis, donde fueron retirados food trucks que no cumplían con la regulación vigente.

La medida, desarrollada por el municipio en coordinación con Seguridad Pública, la Dirección de Gestión Ambiental y distintas áreas municipales, refuerza el compromiso de la ciudad con el orden, la seguridad y el uso responsable de los espacios públicos.