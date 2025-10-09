El histórico recinto atraviesa un proceso de modernización con limpieza, seguridad reforzada y cambios en la fachada._

La Municipalidad de Rancagua comenzó un plan integral de mejoramiento en el Terminal Rodoviario, tras asumir por primera vez la administración del recinto luego de más de 30 años bajo concesión privada. Las acciones buscan modernizar las instalaciones, fortalecer la seguridad y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios del terminal.

Entre las primeras medidas implementadas se encuentran la limpieza profunda de todo el recinto, tanto en los locales comerciales como en las zonas de buses y colectivos, la recuperación de la iluminación, la incorporación de nuevos servicios de aseo y el fortalecimiento de la seguridad con personal especializado.

Durante la noche del pasado lunes, además, se realizó un acto significativo: el retiro de las letras que estaban en muy mal estado en la fachada del terminal, las cuales habían sido un nido de palomas y afectaban la imagen del lugar. “Esta noche también un acto simbólico, importante y de seguridad e imagen, fue el retiro de las letras que estaban en la parte superior en muy mal estado… ya han sido retiradas por nuestros propios funcionarios municipales”, destacó el alcalde Raimundo Agliati.

El jefe comunal agregó que este es solo el inicio de un trabajo de largo plazo: “El desafío de los próximos días es seguir ordenando para cambiar la imagen, mejorar colores, volver a izar las banderas en el acceso y dar inicio a una nueva etapa del terminal de nuestra ciudad, avanzando en medidas de corto, mediano y largo plazo, así como también en el entorno del sector Rodoviario”.