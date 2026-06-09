Mantenían encargo vigente y transitaban con sus patentes adulteradas.

Durante la presente semana, personal especializado de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) O’Higgins, en el marco de diversos patrullajes preventivos y focalizados desarrollados en distintos sectores de la comuna de Rancagua, logró la recuperación de cuatro vehículos que circulaban utilizando placas patentes falsas.

Las diligencias efectuadas por los funcionarios especializados permitieron detectar diversas irregularidades en los móviles fiscalizados, estableciendo posteriormente que mantenían encargos vigentes y adulteraciones en sus elementos identificatorios, procediendo a su incautación y recuperación.

Estos resultados son parte del trabajo permanente que desarrolla el SEBV O’Higgins orientado a combatir el delito asociado al robo y clonación de vehículos, reforzando los servicios preventivos y de fiscalización en la región con la finalidad de brindar mayor seguridad a la comunidad.