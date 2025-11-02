En el Canil Municipal, los perritos participaron con creativos disfraces durante una jornada llena de alegría y cercanía con la comunidad.

El objetivo principal de la actividad fue fomentar la adopción responsable, destacando que los animales que encuentren un hogar recibirán atención veterinaria primaria gratuita de por vida a través de la Clínica Veterinaria Municipal, desparasitaciones, microchip y vacunas al día.

Estas actividades buscan sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y respeto hacia los animales, invitando a todos a brindarles un hogar seguro y lleno de amor.